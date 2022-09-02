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Россия может полностью защитить свои интересы, заявил Рябков - РИА Новости, 02.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220902/spetsoperatsiya-1814071340.html
Россия может полностью защитить свои интересы, заявил Рябков
Россия может полностью защитить свои интересы, заявил Рябков - РИА Новости, 02.09.2022
Россия может полностью защитить свои интересы, заявил Рябков
Россия в состоянии полностью защитить свои интересы, цели спецоперации будут достигнуты, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T16:30
2022-09-02T16:30
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
россия
украина
донбасс
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия в состоянии полностью защитить свои интересы, цели спецоперации будут достигнуты, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Россия в состоянии в полном объеме защитить свои интересы и обеспечить их надежнейшим образом, так же как и цели, стоящие перед СВО, будут достигнуты в полном масштабе", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20220902/prizyvy-1814014337.html
https://ria.ru/20220901/pobeda-1813601672.html
россия
украина
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безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, россия, украина, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Рябков, Россия, Украина, Донбасс
16:30 02.09.2022
 
Россия может полностью защитить свои интересы, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков заявил, что цели российской спецоперации на Украине будут достигнуты

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия в состоянии полностью защитить свои интересы, цели спецоперации будут достигнуты, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Россия в состоянии в полном объеме защитить свои интересы и обеспечить их надежнейшим образом, так же как и цели, стоящие перед СВО, будут достигнуты в полном масштабе", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 14:03
В России задержали украинца, желавшего смерти жителям Крыма и Донбасса
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Российские военнослужащие в селе Александровка Херсонской области - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 02:53Специальная военная операция на Украине
В Финляндии испугались победы России в спецоперации
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковРоссияУкраинаДонбасс
 
 
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