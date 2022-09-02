https://ria.ru/20220902/spetsoperatsiya-1814071340.html

Россия может полностью защитить свои интересы, заявил Рябков

Россия может полностью защитить свои интересы, заявил Рябков - РИА Новости, 02.09.2022

Россия может полностью защитить свои интересы, заявил Рябков

Россия в состоянии полностью защитить свои интересы, цели спецоперации будут достигнуты, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T16:30

2022-09-02T16:30

2022-09-02T16:30

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

россия

украина

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1810097825_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2cdfbed2efe9cdb9b7b482d690a079b1.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия в состоянии полностью защитить свои интересы, цели спецоперации будут достигнуты, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Россия в состоянии в полном объеме защитить свои интересы и обеспечить их надежнейшим образом, так же как и цели, стоящие перед СВО, будут достигнуты в полном масштабе", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20220902/prizyvy-1814014337.html

https://ria.ru/20220901/pobeda-1813601672.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, россия, украина, донбасс