https://ria.ru/20220902/spetsoperatsiya-1814044630.html
Российские силы за время спецоперации уничтожили 4711 украинских танков
Российские силы за время спецоперации уничтожили 4711 украинских танков - РИА Новости, 02.09.2022
Российские силы за время спецоперации уничтожили 4711 украинских танков
Российские войска уничтожили за время военной спецоперации на Украине более 9900 единиц бронированной и автомобильной военной техники, в том числе танки,... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T15:21
2022-09-02T15:21
2022-09-02T16:55
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российские войска уничтожили за время военной спецоперации на Украине более 9900 единиц бронированной и автомобильной военной техники, в том числе танки, сообщило Минобороны России."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 283 самолета, 151 вертолет, 1864 беспилотных летательных аппарата, 372 зенитных ракетных комплекса, 4711 танков и других боевых бронированных машин, 823 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3364 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5217 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220902/ukraina-1814042007.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
15:21 02.09.2022 (обновлено: 16:55 02.09.2022)
Российские силы за время спецоперации уничтожили 4711 украинских танков
ВС России уничтожили за время спецоперации более 9900 единиц броне- и автотехники ВСУ