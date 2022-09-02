https://ria.ru/20220902/spasite-1814029022.html
СМИ выяснили, почему парень на встрече с Лукашенко держал плакат "Спасите"
СМИ выяснили, почему парень на встрече с Лукашенко держал плакат "Спасите" - РИА Новости, 02.09.2022
СМИ выяснили, почему парень на встрече с Лукашенко держал плакат "Спасите"
Молодой человек, который в ходе видеотрансляции открытого урока президента Белоруссии Александра Лукашенко сидел с плакатом "Спасите", оказался первокурсником... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T14:40
2022-09-02T14:40
2022-09-02T14:44
белоруссия
в мире
александр лукашенко
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Молодой человек, который в ходе видеотрансляции открытого урока президента Белоруссии Александра Лукашенко сидел с плакатом "Спасите", оказался первокурсником Белорусского государственного университета по имени Роман.Инцидент с плакатом "Спасите" произошел за несколько минут до конца открытого урока, проводимого президентом Белоруссии. Мероприятие длилось около четырех часов."Все совсем не так, как все подумали. Дело в том, что я не смог поесть вчера вечером, не получилось позавтракать и сегодня утром, потому что не услышал будильник и проспал. К концу трансляции ощущения в животе были совсем нехорошие. Я написал своему куратору "Спасите" в мессенджер, но он не отреагировал. Тогда я и написал в блокноте", – передает слова Романа белорусский портал Tochka.by, которому студент объяснил ситуацию.Как рассказал Роман, в этот момент впереди сидящий парень начал задавать свой вопрос, и камера стала снимать. "Если присмотреться, то в конце видно, как я передаю записку своему куратору, который сидел впереди меня", – поделился первокурсник.Молодой человек понимает, что эта ситуация может негативно отразиться на его учебе, так как ролик с плакатом произвел некоторый резонанс. По его словам, он хочет спокойно продолжить учебу, ведь для него это поступление многого стоило.
https://ria.ru/20220901/kompyuter-1813697795.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, в мире, александр лукашенко
Белоруссия, В мире, Александр Лукашенко
14:40 02.09.2022 (обновлено: 14:44 02.09.2022)
СМИ выяснили, почему парень на встрече с Лукашенко держал плакат "Спасите"
Tochka.by выяснила, почему первокурсник на встрече с Лукашенко держал плакат "Спасите"
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.
Молодой человек, который в ходе видеотрансляции открытого урока президента Белоруссии Александра Лукашенко сидел с плакатом "Спасите", оказался
первокурсником Белорусского государственного университета по имени Роман.
Инцидент с плакатом "Спасите" произошел за несколько минут до конца открытого урока, проводимого президентом Белоруссии
. Мероприятие длилось около четырех часов.
"Все совсем не так, как все подумали. Дело в том, что я не смог поесть вчера вечером, не получилось позавтракать и сегодня утром, потому что не услышал будильник и проспал. К концу трансляции ощущения в животе были совсем нехорошие. Я написал своему куратору "Спасите" в мессенджер, но он не отреагировал. Тогда я и написал в блокноте", – передает слова Романа белорусский портал Tochka.by, которому студент объяснил ситуацию.
Как рассказал Роман, в этот момент впереди сидящий парень начал задавать свой вопрос, и камера стала снимать. "Если присмотреться, то в конце видно, как я передаю записку своему куратору, который сидел впереди меня", – поделился первокурсник.
Молодой человек понимает, что эта ситуация может негативно отразиться на его учебе, так как ролик с плакатом произвел некоторый резонанс. По его словам, он хочет спокойно продолжить учебу, ведь для него это поступление многого стоило.