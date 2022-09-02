https://ria.ru/20220902/spasite-1814029022.html

СМИ выяснили, почему парень на встрече с Лукашенко держал плакат "Спасите"

СМИ выяснили, почему парень на встрече с Лукашенко держал плакат "Спасите" - РИА Новости, 02.09.2022

СМИ выяснили, почему парень на встрече с Лукашенко держал плакат "Спасите"

Молодой человек, который в ходе видеотрансляции открытого урока президента Белоруссии Александра Лукашенко сидел с плакатом "Спасите", оказался первокурсником... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T14:40

2022-09-02T14:40

2022-09-02T14:44

белоруссия

в мире

александр лукашенко

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Молодой человек, который в ходе видеотрансляции открытого урока президента Белоруссии Александра Лукашенко сидел с плакатом "Спасите", оказался первокурсником Белорусского государственного университета по имени Роман.Инцидент с плакатом "Спасите" произошел за несколько минут до конца открытого урока, проводимого президентом Белоруссии. Мероприятие длилось около четырех часов."Все совсем не так, как все подумали. Дело в том, что я не смог поесть вчера вечером, не получилось позавтракать и сегодня утром, потому что не услышал будильник и проспал. К концу трансляции ощущения в животе были совсем нехорошие. Я написал своему куратору "Спасите" в мессенджер, но он не отреагировал. Тогда я и написал в блокноте", – передает слова Романа белорусский портал Tochka.by, которому студент объяснил ситуацию.Как рассказал Роман, в этот момент впереди сидящий парень начал задавать свой вопрос, и камера стала снимать. "Если присмотреться, то в конце видно, как я передаю записку своему куратору, который сидел впереди меня", – поделился первокурсник.Молодой человек понимает, что эта ситуация может негативно отразиться на его учебе, так как ролик с плакатом произвел некоторый резонанс. По его словам, он хочет спокойно продолжить учебу, ведь для него это поступление многого стоило.

https://ria.ru/20220901/kompyuter-1813697795.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

белоруссия, в мире, александр лукашенко