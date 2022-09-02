Рейтинг@Mail.ru
В Германии предрекли Украине потерю еще одного европейского союзника - РИА Новости, 02.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220902/soyuznik-1814141550.html
В Германии предрекли Украине потерю еще одного европейского союзника
В Германии предрекли Украине потерю еще одного европейского союзника - РИА Новости, 02.09.2022
В Германии предрекли Украине потерю еще одного европейского союзника
Австрийцы и официальная Вена начинают склоняться в пользу отмены антироссийских санкций на фоне приближающихся холодов и сильно подскочивших счетов за... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T20:44
2022-09-02T20:44
россия
украина
австрия
санкции в отношении россии
австрийская партия свободы
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803275737_0:0:2838:1596_1920x0_80_0_0_9ace0dce846eb616bc5eb7d42ed4e249.jpg
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Австрийцы и официальная Вена начинают склоняться в пользу отмены антироссийских санкций на фоне приближающихся холодов и сильно подскочивших счетов за электроэнергию, пишет немецкая газета Die Welt."В Австрии больше нет четкого большинства, выступающего за санкции против России. Зимой этот тренд может усилиться. &lt;…&gt; Вместе с этим растет поддержка правонационалистической несистемной Австрийской партии свободы, доброжелательно настроенной по отношению к Путину", — говорится в материале.Чтобы доказать свою точку зрения автор статьи приводит цифры из опроса, согласно которым 40 процентов австрийцев выступают против антироссийских мер. На мнение общества сильно влияют растущие цены на энергию и высокая инфляция, объясняет он.Растет также и число граждан, готовых голосовать за партию свободы, которая "выступает за уважительный диалог с Россией". При этом появились случаи, когда политики и от правящей коалиции меняют мнение о необходимости антироссийской риторики, считает Welt.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220902/germaniya-1814074353.html
https://ria.ru/20220902/sholts-1814112474.html
россия
украина
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803275737_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_418c53dcddba889205bee0d480fbaa96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, австрия, санкции в отношении россии, австрийская партия свободы, в мире
Россия, Украина, Австрия, Санкции в отношении России, Австрийская партия свободы, В мире
20:44 02.09.2022
 
В Германии предрекли Украине потерю еще одного европейского союзника

Welt: Австрия готова отказаться от антироссийских санкций на фоне роста стоимости жизни

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги ЕС во время саммита в Брюсселе
Флаги ЕС во время саммита в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги ЕС во время саммита в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Австрийцы и официальная Вена начинают склоняться в пользу отмены антироссийских санкций на фоне приближающихся холодов и сильно подскочивших счетов за электроэнергию, пишет немецкая газета Die Welt.
Австрии больше нет четкого большинства, выступающего за санкции против России. Зимой этот тренд может усилиться. <…> Вместе с этим растет поддержка правонационалистической несистемной Австрийской партии свободы, доброжелательно настроенной по отношению к Путину", — говорится в материале.
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 16:41
Высокие цены заставили немцев поменять отношение к России
Чтобы доказать свою точку зрения автор статьи приводит цифры из опроса, согласно которым 40 процентов австрийцев выступают против антироссийских мер. На мнение общества сильно влияют растущие цены на энергию и высокая инфляция, объясняет он.
Растет также и число граждан, готовых голосовать за партию свободы, которая "выступает за уважительный диалог с Россией". При этом появились случаи, когда политики и от правящей коалиции меняют мнение о необходимости антироссийской риторики, считает Welt.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 18:22
Шольц попытался оправдать Бербок после ее слов об Украине
 
РоссияУкраинаАвстрияСанкции в отношении РоссииАвстрийская партия свободыВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала