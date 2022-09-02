https://ria.ru/20220902/soyuznik-1814141550.html

В Германии предрекли Украине потерю еще одного европейского союзника

В Германии предрекли Украине потерю еще одного европейского союзника - РИА Новости, 02.09.2022

В Германии предрекли Украине потерю еще одного европейского союзника

Австрийцы и официальная Вена начинают склоняться в пользу отмены антироссийских санкций на фоне приближающихся холодов и сильно подскочивших счетов за... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T20:44

2022-09-02T20:44

2022-09-02T20:44

россия

украина

австрия

санкции в отношении россии

австрийская партия свободы

в мире

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Австрийцы и официальная Вена начинают склоняться в пользу отмены антироссийских санкций на фоне приближающихся холодов и сильно подскочивших счетов за электроэнергию, пишет немецкая газета Die Welt."В Австрии больше нет четкого большинства, выступающего за санкции против России. Зимой этот тренд может усилиться. <…> Вместе с этим растет поддержка правонационалистической несистемной Австрийской партии свободы, доброжелательно настроенной по отношению к Путину", — говорится в материале.Чтобы доказать свою точку зрения автор статьи приводит цифры из опроса, согласно которым 40 процентов австрийцев выступают против антироссийских мер. На мнение общества сильно влияют растущие цены на энергию и высокая инфляция, объясняет он.Растет также и число граждан, готовых голосовать за партию свободы, которая "выступает за уважительный диалог с Россией". При этом появились случаи, когда политики и от правящей коалиции меняют мнение о необходимости антироссийской риторики, считает Welt.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220902/germaniya-1814074353.html

https://ria.ru/20220902/sholts-1814112474.html

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

россия, украина, австрия, санкции в отношении россии, австрийская партия свободы, в мире