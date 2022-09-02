В Германии предрекли Украине потерю еще одного европейского союзника
Welt: Австрия готова отказаться от антироссийских санкций на фоне роста стоимости жизни
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги ЕС во время саммита в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги ЕС во время саммита в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Австрийцы и официальная Вена начинают склоняться в пользу отмены антироссийских санкций на фоне приближающихся холодов и сильно подскочивших счетов за электроэнергию, пишет немецкая газета Die Welt.
"В Австрии больше нет четкого большинства, выступающего за санкции против России. Зимой этот тренд может усилиться. <…> Вместе с этим растет поддержка правонационалистической несистемной Австрийской партии свободы, доброжелательно настроенной по отношению к Путину", — говорится в материале.
Чтобы доказать свою точку зрения автор статьи приводит цифры из опроса, согласно которым 40 процентов австрийцев выступают против антироссийских мер. На мнение общества сильно влияют растущие цены на энергию и высокая инфляция, объясняет он.
Растет также и число граждан, готовых голосовать за партию свободы, которая "выступает за уважительный диалог с Россией". При этом появились случаи, когда политики и от правящей коалиции меняют мнение о необходимости антироссийской риторики, считает Welt.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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