https://ria.ru/20220902/sotsseti-1813985713.html

Путин не планирует заводить аккаунты в соцсетях, заявил Песков

Путин не планирует заводить аккаунты в соцсетях, заявил Песков - РИА Новости, 02.09.2022

Путин не планирует заводить аккаунты в соцсетях, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин не планирует по примеру лидера партии "Вперёд, Италия", бывшего итальянского премьера Сильвио Берлускони заводить аккаунт в TikTok и РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T12:52

2022-09-02T12:52

2022-09-02T14:11

владимир путин

технологии

tiktok

дмитрий песков

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует по примеру лидера партии "Вперёд, Италия", бывшего итальянского премьера Сильвио Берлускони заводить аккаунт в TikTok и других соцсетях, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Берлускони завёл профиль в социальной сети TikTok, в первом своём ролике обратившись к молодежи."Нет, не планирует", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, не планирует ли Путин пересмотреть свою точку зрения в этом вопросе и тоже подумать об открытии своего личного аккаунта.

https://ria.ru/20220902/berluskoni-1813929605.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, технологии, tiktok, дмитрий песков