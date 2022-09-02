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Путин не планирует заводить аккаунты в соцсетях, заявил Песков - РИА Новости, 02.09.2022
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Путин не планирует заводить аккаунты в соцсетях, заявил Песков
Путин не планирует заводить аккаунты в соцсетях, заявил Песков - РИА Новости, 02.09.2022
Путин не планирует заводить аккаунты в соцсетях, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин не планирует по примеру лидера партии "Вперёд, Италия", бывшего итальянского премьера Сильвио Берлускони заводить аккаунт в TikTok и РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T12:52
2022-09-02T14:11
владимир путин
технологии
tiktok
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует по примеру лидера партии "Вперёд, Италия", бывшего итальянского премьера Сильвио Берлускони заводить аккаунт в TikTok и других соцсетях, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Берлускони завёл профиль в социальной сети TikTok, в первом своём ролике обратившись к молодежи."Нет, не планирует", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, не планирует ли Путин пересмотреть свою точку зрения в этом вопросе и тоже подумать об открытии своего личного аккаунта.
https://ria.ru/20220902/berluskoni-1813929605.html
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владимир путин, технологии, tiktok, дмитрий песков
Владимир Путин, Технологии, TikTok, Дмитрий Песков
12:52 02.09.2022 (обновлено: 14:11 02.09.2022)
 
Путин не планирует заводить аккаунты в соцсетях, заявил Песков

Песков заявил, что Путин не планирует по примеру Берлускони заводить аккаунты в соцсетях

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует по примеру лидера партии "Вперёд, Италия", бывшего итальянского премьера Сильвио Берлускони заводить аккаунт в TikTok и других соцсетях, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Берлускони завёл профиль в социальной сети TikTok, в первом своём ролике обратившись к молодежи.
"Нет, не планирует", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, не планирует ли Путин пересмотреть свою точку зрения в этом вопросе и тоже подумать об открытии своего личного аккаунта.
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 10:43
Берлускони рассказал в TikTok анекдот про себя, Путина и Байдена
 
Владимир ПутинТехнологииTikTokДмитрий Песков
 
 
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