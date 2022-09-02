https://ria.ru/20220902/sochi-1814058583.html
В Сочи рассказали, когда в горах закончится летний сезон
В Сочи рассказали, когда в горах закончится летний сезон - РИА Новости, 02.09.2022
В Сочи рассказали, когда в горах закончится летний сезон
Горные комплексы Красной Поляны продлевают летний сезон до ноября, сообщили в пресс-службе курорта. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T18:32
2022-09-02T18:32
2022-09-02T18:32
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СОЧИ, 2 сен – РИА Новости. Горные комплексы Красной Поляны продлевают летний сезон до ноября, сообщили в пресс-службе курорта.В этот период отдых дешевле, а погода позволяет организовывать для туристов развлекательные программы и аттракционы, рассчитанные на тёплое время года."Летний сезон в горах не ограничивается календарным периодом, впереди у гостей есть ещё минимум два теплых, бархатных месяца на то, чтобы успеть отдохнуть и попробовать летние развлечения", — рассказала РИА Новости директор по стратегическому развитию курорта Красная Поляна Ольга Филипенкова. По ее словам, в сентябре-октябре по-прежнему доступны экотропы, работают все аттракционы на открытом воздухе, проводятся высокогорные вечеринки на закате, открыт байк-парк для катания на велосипедах. Она отметила, что осень привлекательна для туристов и тем, что отдых становятся дешевле почти на 30 процентов."Летний сезон обычно длится до начала ноября. Осенью продолжат работать популярные аттракционы, например, родельбан в Горной олимпийской деревне или подвесные мосты и высокогорные качели на Роза Пик", — отметили в пресс-службе курорта "Роза Хутор".Кроме того, в этом году запланированы фестивали "Еда как искусство", Rosa Wild Trail, New Star Weekend, фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон".Как рассказали РИА Новости в информационной службе Горно-туристического центра "Газпром", окончание бархатного сезона там зависит от погоды и может завершиться раньше ноября, как было в прошлом году.
https://ria.ru/20220718/sochi-1803196907.html
https://ria.ru/20220902/sochi-1813997412.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, роза хутор, газпром, новый год, красная поляна, туристы, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Роза Хутор, Газпром, Новый год, Красная Поляна, туристы, куда поехать, куда можно лететь, Отдых на море
В Сочи рассказали, когда в горах закончится летний сезон
Летний сезон на горных курортах в Красной Поляне продлится до ноября
СОЧИ, 2 сен – РИА Новости. Горные комплексы Красной Поляны продлевают летний сезон до ноября, сообщили в пресс-службе курорта.
В этот период отдых дешевле, а погода позволяет организовывать для туристов развлекательные программы и аттракционы, рассчитанные на тёплое время года.
"Летний сезон в горах не ограничивается календарным периодом, впереди у гостей есть ещё минимум два теплых, бархатных месяца на то, чтобы успеть отдохнуть и попробовать летние развлечения", — рассказала РИА Новости директор по стратегическому развитию курорта Красная Поляна Ольга Филипенкова.
По ее словам, в сентябре-октябре по-прежнему доступны экотропы, работают все аттракционы на открытом воздухе, проводятся высокогорные вечеринки на закате, открыт байк-парк для катания на велосипедах. Она отметила, что осень привлекательна для туристов и тем, что отдых становятся дешевле почти на 30 процентов.
"Летний сезон обычно длится до начала ноября. Осенью продолжат работать популярные аттракционы, например, родельбан в Горной олимпийской деревне или подвесные мосты и высокогорные качели на Роза Пик", — отметили в пресс-службе курорта "Роза Хутор".
Кроме того, в этом году запланированы фестивали "Еда как искусство", Rosa Wild Trail, New Star Weekend, фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон".
Как рассказали РИА Новости в информационной службе Горно-туристического центра "Газпром", окончание бархатного сезона там зависит от погоды и может завершиться раньше ноября, как было в прошлом году.