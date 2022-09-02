https://ria.ru/20220902/sochi-1814058583.html

В Сочи рассказали, когда в горах закончится летний сезон

В Сочи рассказали, когда в горах закончится летний сезон - РИА Новости, 02.09.2022

В Сочи рассказали, когда в горах закончится летний сезон

Горные комплексы Красной Поляны продлевают летний сезон до ноября, сообщили в пресс-службе курорта. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T18:32

2022-09-02T18:32

2022-09-02T18:32

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СОЧИ, 2 сен – РИА Новости. Горные комплексы Красной Поляны продлевают летний сезон до ноября, сообщили в пресс-службе курорта.В этот период отдых дешевле, а погода позволяет организовывать для туристов развлекательные программы и аттракционы, рассчитанные на тёплое время года."Летний сезон в горах не ограничивается календарным периодом, впереди у гостей есть ещё минимум два теплых, бархатных месяца на то, чтобы успеть отдохнуть и попробовать летние развлечения", — рассказала РИА Новости директор по стратегическому развитию курорта Красная Поляна Ольга Филипенкова. По ее словам, в сентябре-октябре по-прежнему доступны экотропы, работают все аттракционы на открытом воздухе, проводятся высокогорные вечеринки на закате, открыт байк-парк для катания на велосипедах. Она отметила, что осень привлекательна для туристов и тем, что отдых становятся дешевле почти на 30 процентов."Летний сезон обычно длится до начала ноября. Осенью продолжат работать популярные аттракционы, например, родельбан в Горной олимпийской деревне или подвесные мосты и высокогорные качели на Роза Пик", — отметили в пресс-службе курорта "Роза Хутор".Кроме того, в этом году запланированы фестивали "Еда как искусство", Rosa Wild Trail, New Star Weekend, фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон".Как рассказали РИА Новости в информационной службе Горно-туристического центра "Газпром", окончание бархатного сезона там зависит от погоды и может завершиться раньше ноября, как было в прошлом году.

https://ria.ru/20220718/sochi-1803196907.html

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Лана Баева

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