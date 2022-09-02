https://ria.ru/20220902/skts-1813882215.html

СКЦ разрешил выход из украинских портов судам в рамках "продуктовой сделки"

СКЦ разрешил выход из украинских портов судам в рамках "продуктовой сделки" - РИА Новости, 02.09.2022

СКЦ разрешил выход из украинских портов судам в рамках "продуктовой сделки"

Совместный координационный центр в Стамбуле разрешил восьми судам с продовольствием выйти в пятницу из украинских портов, как это предусмотрено "продуктовой... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T01:49

2022-09-02T01:49

2022-09-02T01:49

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ООН, 2 сен – РИА Новости. Совместный координационный центр в Стамбуле разрешил восьми судам с продовольствием выйти в пятницу из украинских портов, как это предусмотрено "продуктовой сделкой", сообщает СКЦ.Сухогруз Nord Virgo повезет из Южного в Китай 62 340 тонн кукурузы.Судно Stella GS с 30300 тонн кукурузы на борту пойдет из Одессы в Хайфу.Корабль Katsuyama пойдет из Черноморска в Индию с 21 000 тонн подсолнечного масла. Судно Мавка повезет из Черноморска Румынию 12 500 тонн подсолнечного масла. Корабль FULMAR S пойдет из ​​Южного в болгарскую Варну с 9 835 тоннами подсолнечного жмыха на борту. Судно SPRING пойдет из Черноморска в турецкий Искандарун и доставит 8500 тонн пшеницы. Canga Star доставит из Черноморска во Францию 7000 тонн рапса.Корабль Мубариз Ибрагимов доставит из ​​Одессы в турецкий Текирдаг 6600 тонн подсолнечного масла.Кроме того, в пятницу ожидается отправка еще одного судна, рейс которого был задержан. Речь идет о сухогрузе "Афанасий Матюшенко". Он пойдет из Черноморска в турецкий Текирдаг с 3000 тонн пшеницы.По состоянию на 1 сентября общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортируемых из трех украинских портов в рамках "продуктовой сделки", составляет 1 677 396 тонн. Всего на данный момент разрешено движение 146 рейсам (78 в направлении украинских портов и 68 из украинских портов).

https://ria.ru/20220825/skts-1812201761.html

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экономика, черноморск, китай, одесса