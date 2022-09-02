https://ria.ru/20220902/sistema-1814067480.html

Систему "Московской электронной школы" распространят на все регионы

Систему "Московской электронной школы" распространят на все регионы - РИА Новости, 02.09.2022

Систему "Московской электронной школы" распространят на все регионы

Министр просвещения Сергей Кравцов, глава Минцифры Максут Шадаев и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве при создании, развитии и... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T16:20

2022-09-02T16:20

2022-09-02T17:56

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общество

москва

сергей собянин

россия

максут шадаев

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

сергей кравцов

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Министр просвещения Сергей Кравцов, глава Минцифры Максут Шадаев и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве при создании, развитии и эксплуатации федеральной государственной информационной системы "Моя школа".Церемония состоялась в Белом зале столичной мэрии.В соответствии с подписанным соглашением, Минцифры России получит право на использование технологических решений "Московской электронной школы" (МЭШ) при формировании ФГИС "Моя школа". Таким образом, московские наработки станут частью федерального информационного продукта, который при необходимости будет использоваться школами во всех регионах России."В частности, российским школам будут предложены к использованию электронный дневник, электронный журнал, портфолио учащихся и многие другие инструменты МЭШ. Планируется, что основной функционал "Моей школы" будет введен в эксплуатацию с 1 января 2023 года", — отметили в мэрии.Собянин назвал это историческим событием. "Мы подписываем соглашение, которое позволит наработки "Московской электронной школы", электронного дневника, электронного журнала передать полностью на федеральный уровень, помогать в дальнейшей его (проекта. — Прим. ред.) наработке, не бросая его и совместно работая над тем, чтобы этот контент развивался и дальше и был доступен для каждого региона, для каждого школьника нашей страны", — отметил он.По его словам, в столице наработаны "важные системы, за которыми будущее не только российского, но и мирового образования". Собянин добавил, что проект будет и дальше совершенствоваться при поддержке министерства просвещения.ФГИС "Моя школа" создается в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 13 июля 2022 года №1241. При этом часть требований, предъявляемых к будущей системе, полностью соответствуют решениям, которые были ранее созданы в рамках МЭШ.

https://ria.ru/20220902/informatsiya-1814031529.html

https://ria.ru/20220831/shkola-1813458918.html

https://ria.ru/20220902/telefony-1813985421.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, москва, сергей собянин, россия, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), школа