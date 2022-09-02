https://ria.ru/20220902/siemens-1814159273.html

У Siemens нет контракта на ремонт "Северного потока", заявили в компании

У Siemens нет контракта на ремонт "Северного потока", заявили в компании - РИА Новости, 02.09.2022

У Siemens нет контракта на ремонт "Северного потока", заявили в компании

В настоящее время у Siemens Energy нет контракта на проведение ремонтных работ на "Северном потоке", но компания готова к ним, заявил РИА Новости ее... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T22:39

2022-09-02T22:39

2022-09-02T23:04

siemens

siemens ag

газпром

экономика

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

северный поток

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БЕРЛИН, 2 сен - РИА Новости. В настоящее время у Siemens Energy нет контракта на проведение ремонтных работ на "Северном потоке", но компания готова к ним, заявил РИА Новости ее представитель.В пятницу "Газпром" заявил, что получил предупреждение Ростехнадзора о неисправности единственного остававшегося рабочим двигателя для трубопровода, и до устранения замечаний магистраль полностью остановлена."В настоящее время Siemens Energy не имеет контракта на проведение ремонтных работ, но она готова к ним", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, будет ли его компания принимать участие в устранении технических проблем.Siemens Energy приняла к сведению сообщение "Газпрома" о неисправностях и остановке "Северного потока", заявил РИА Новости представитель компании."Мы приняли к сведению последние сообщения", - сказал представитель Siemens Energy.Siemens Energy считает, что заключение "Газпрома" не является технической причиной для прекращения эксплуатации "Северного потока"."Как производитель турбин, мы можем только заявить, что такое заключение не является технической причиной для прекращения эксплуатации. Такие утечки обычно не влияют на работу турбины и могут быть устранены на месте. Это рутинная процедура, входящая в работы по техническому обслуживанию. В прошлом возникновение такого рода утечек также не приводило к остановке производства", - сказал представитель компании, отвечая на вопрос о возможных сроках исправления технических проблем.При этом, по словам собеседника, в компании считают, что на компрессорной станции "Портовая" достаточно дополнительных турбин для работы "Северного потока 1".

https://ria.ru/20220902/germnaiya-1814145920.html

https://ria.ru/20220902/turbina-1813986290.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

siemens, siemens ag, газпром, экономика, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), северный поток