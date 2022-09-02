Рейтинг@Mail.ru
У Siemens нет контракта на ремонт "Северного потока", заявили в компании - РИА Новости, 02.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220902/siemens-1814159273.html
У Siemens нет контракта на ремонт "Северного потока", заявили в компании
У Siemens нет контракта на ремонт "Северного потока", заявили в компании - РИА Новости, 02.09.2022
У Siemens нет контракта на ремонт "Северного потока", заявили в компании
В настоящее время у Siemens Energy нет контракта на проведение ремонтных работ на "Северном потоке", но компания готова к ним, заявил РИА Новости ее... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T22:39
2022-09-02T23:04
siemens
siemens ag
газпром
экономика
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
северный поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149831/11/1498311136_0:182:2000:1307_1920x0_80_0_0_7858a01ddf6052982019418339a49cbe.jpg
БЕРЛИН, 2 сен - РИА Новости. В настоящее время у Siemens Energy нет контракта на проведение ремонтных работ на "Северном потоке", но компания готова к ним, заявил РИА Новости ее представитель.В пятницу "Газпром" заявил, что получил предупреждение Ростехнадзора о неисправности единственного остававшегося рабочим двигателя для трубопровода, и до устранения замечаний магистраль полностью остановлена."В настоящее время Siemens Energy не имеет контракта на проведение ремонтных работ, но она готова к ним", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, будет ли его компания принимать участие в устранении технических проблем.Siemens Energy приняла к сведению сообщение "Газпрома" о неисправностях и остановке "Северного потока", заявил РИА Новости представитель компании."Мы приняли к сведению последние сообщения", - сказал представитель Siemens Energy.Siemens Energy считает, что заключение "Газпрома" не является технической причиной для прекращения эксплуатации "Северного потока"."Как производитель турбин, мы можем только заявить, что такое заключение не является технической причиной для прекращения эксплуатации. Такие утечки обычно не влияют на работу турбины и могут быть устранены на месте. Это рутинная процедура, входящая в работы по техническому обслуживанию. В прошлом возникновение такого рода утечек также не приводило к остановке производства", - сказал представитель компании, отвечая на вопрос о возможных сроках исправления технических проблем.При этом, по словам собеседника, в компании считают, что на компрессорной станции "Портовая" достаточно дополнительных турбин для работы "Северного потока 1".
https://ria.ru/20220902/germnaiya-1814145920.html
https://ria.ru/20220902/turbina-1813986290.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149831/11/1498311136_132:0:1875:1307_1920x0_80_0_0_e90320af1d5197ea3c64d211f81477de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
siemens, siemens ag, газпром, экономика, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), северный поток
Siemens, Siemens AG, Газпром, Экономика, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Северный поток
22:39 02.09.2022 (обновлено: 23:04 02.09.2022)
 
У Siemens нет контракта на ремонт "Северного потока", заявили в компании

Siemens: у компании нет контракта на проведение ремонтных работ на "Северном потоке"

© AP Photo / Uwe LeinЛоготип компании Siemens
Логотип компании Siemens - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© AP Photo / Uwe Lein
Логотип компании Siemens. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 2 сен - РИА Новости. В настоящее время у Siemens Energy нет контракта на проведение ремонтных работ на "Северном потоке", но компания готова к ним, заявил РИА Новости ее представитель.
В пятницу "Газпром" заявил, что получил предупреждение Ростехнадзора о неисправности единственного остававшегося рабочим двигателя для трубопровода, и до устранения замечаний магистраль полностью остановлена.
На территории компрессорной станции Портовая - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 21:02
Энергорегулятор Германии прокомментировал остановку "Северного потока"
"В настоящее время Siemens Energy не имеет контракта на проведение ремонтных работ, но она готова к ним", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, будет ли его компания принимать участие в устранении технических проблем.
Siemens Energy приняла к сведению сообщение "Газпрома" о неисправностях и остановке "Северного потока", заявил РИА Новости представитель компании.
"Мы приняли к сведению последние сообщения", - сказал представитель Siemens Energy.
Siemens Energy считает, что заключение "Газпрома" не является технической причиной для прекращения эксплуатации "Северного потока".
"Как производитель турбин, мы можем только заявить, что такое заключение не является технической причиной для прекращения эксплуатации. Такие утечки обычно не влияют на работу турбины и могут быть устранены на месте. Это рутинная процедура, входящая в работы по техническому обслуживанию. В прошлом возникновение такого рода утечек также не приводило к остановке производства", - сказал представитель компании, отвечая на вопрос о возможных сроках исправления технических проблем.
При этом, по словам собеседника, в компании считают, что на компрессорной станции "Портовая" достаточно дополнительных турбин для работы "Северного потока 1".
Турбина для газопровода Северный поток-1 на заводе Siemens Energy в Мюльхайме-на-Руре - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 12:54
Песков: отсутствие резервов ставит под вопрос надежность "Северного потока"
 
SiemensSiemens AGГазпромЭкономикаФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Северный поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала