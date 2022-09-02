Рейтинг@Mail.ru
В Кишиневе сторонники партии "Шор" вышли с пикетом к президентскому дворцу - РИА Новости, 02.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220902/shor-1814007663.html
В Кишиневе сторонники партии "Шор" вышли с пикетом к президентскому дворцу
В Кишиневе сторонники партии "Шор" вышли с пикетом к президентскому дворцу - РИА Новости, 02.09.2022
В Кишиневе сторонники партии "Шор" вышли с пикетом к президентскому дворцу
Сторонники и представители молдавской оппозиционной партии "Шор" вышли с пикетом к президентскому дворцу в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T13:44
2022-09-02T16:03
в мире
марина таубер
кишинев
молдавия
майя санду
илан шор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796581345_0:0:1496:842_1920x0_80_0_0_f1d4473a05b9e5b246a06c01d6dd31f7.jpg
КИШИНЕВ, 2 сен — РИА Новости. Сторонники и представители молдавской оппозиционной партии "Шор" вышли с пикетом к президентскому дворцу в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости.Манифестанты скандируют: "В отставку!", "Свободу Марине Таубер", "Долой Майю Санду".Председатель Оргеевского района Дину Цуркану оставил у дверей здания администрации президента тряпичную куклу с портретом Санду."Мы оставляем чучело здесь. Наших коллег запугивают, преследуют, потому что власти боятся протестов. А мы не боимся сказать им в лицо, все, что о них думаем. Долой, правительство!" — сказал он.Манифестанты двинулись от президентского дворца в сторону антикоррупционной прокуратуры. По словам, Цуркану, утром во время обысков силовики задержали двоих представителей партии "Шор".По словам депутата Вадима Фотеску, представляющего оппозиционное объединение в парламенте, в акции приняли участие пять тысяч человек из 21 района республики."Должно было приехать еще больше людей, но транспорт блокировали, устраивали разные козни, чтобы наши сторонники не смогли добраться в столицу", — добавил он.В июле Антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил вице-председателя объединения Марину Таубер депутатского иммунитета, а 23 июля ее поместили под арест на 30 суток. Ее сторонники назвали дело политическим и заявили о преследовании оппозиции.Партия "Шор" стала единственной политической силой, которая официально поддержала антиправительственные протесты Блока коммунистов и социалистов. В июне партия собрала на главной площади Кишинева более 40 тысяч манифестантов, которые выразили недовольство действующей властью. Лидер политической силы Илан Шор, покинувший страну в 2019 году после коррупционного скандала, призвал своих сторонников продолжать протесты до освобождения Таубер и отставки действующего правительства.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Центральные власти республики предпринимают попытки для обеспечения страны дровами, углем и мазутом. В начале августа Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) увеличило тариф на газ для потребителей с 18,62 леев до 23 леев за кубометр (с 96 центов до 1,2 доллара). Власти также анонсировали повышение цен в сентября на 30 процентов.
https://ria.ru/20220902/shor-1813956122.html
https://ria.ru/20220901/protest-1813873223.html
https://ria.ru/20220822/moldaviya-1810781513.html
кишинев
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796581345_187:0:1310:842_1920x0_80_0_0_92ae09382d80562748168748512a7089.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, марина таубер, кишинев, молдавия, майя санду, илан шор
В мире, Марина Таубер, Кишинев, Молдавия, Майя Санду, Илан Шор
13:44 02.09.2022 (обновлено: 16:03 02.09.2022)
 
В Кишиневе сторонники партии "Шор" вышли с пикетом к президентскому дворцу

Сторонники молдавской оппозиционной партии "Шор" протестуют в центре Кишинева

© Sputnik / Rodion ProcaАкция протеста в Кишиневе, Молдавия
Акция протеста в Кишиневе, Молдавия - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© Sputnik / Rodion Proca
Акция протеста в Кишиневе, Молдавия. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 2 сен — РИА Новости. Сторонники и представители молдавской оппозиционной партии "Шор" вышли с пикетом к президентскому дворцу в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости.
Манифестанты скандируют: "В отставку!", "Свободу Марине Таубер", "Долой Майю Санду".
Сотрудники службы информации и безопасности Республики Молдова - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 11:53
В Молдавии прошли обыски в офисах оппозиционной партии "Шор"
Председатель Оргеевского района Дину Цуркану оставил у дверей здания администрации президента тряпичную куклу с портретом Санду.
"Мы оставляем чучело здесь. Наших коллег запугивают, преследуют, потому что власти боятся протестов. А мы не боимся сказать им в лицо, все, что о них думаем. Долой, правительство!" — сказал он.
Манифестанты двинулись от президентского дворца в сторону антикоррупционной прокуратуры. По словам, Цуркану, утром во время обысков силовики задержали двоих представителей партии "Шор".
По словам депутата Вадима Фотеску, представляющего оппозиционное объединение в парламенте, в акции приняли участие пять тысяч человек из 21 района республики.
"Должно было приехать еще больше людей, но транспорт блокировали, устраивали разные козни, чтобы наши сторонники не смогли добраться в столицу", — добавил он.
Участники акции протеста возле здания администрации президента Молдавии в Кишеневе. Кадр из видео
1 сентября, 22:57
В Кишиневе манифестанты прошлись со свечами перед администрацией президента
В июле Антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил вице-председателя объединения Марину Таубер депутатского иммунитета, а 23 июля ее поместили под арест на 30 суток. Ее сторонники назвали дело политическим и заявили о преследовании оппозиции.
Партия "Шор" стала единственной политической силой, которая официально поддержала антиправительственные протесты Блока коммунистов и социалистов. В июне партия собрала на главной площади Кишинева более 40 тысяч манифестантов, которые выразили недовольство действующей властью. Лидер политической силы Илан Шор, покинувший страну в 2019 году после коррупционного скандала, призвал своих сторонников продолжать протесты до освобождения Таубер и отставки действующего правительства.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Центральные власти республики предпринимают попытки для обеспечения страны дровами, углем и мазутом. В начале августа Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) увеличило тариф на газ для потребителей с 18,62 леев до 23 леев за кубометр (с 96 центов до 1,2 доллара). Власти также анонсировали повышение цен в сентября на 30 процентов.
Акция протеста в Кишиневе, Молдавия - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 08:00
"Нужны переговоры с Москвой". Что назревает в Молдавии
 
В миреМарина ТауберКишиневМолдавияМайя СандуИлан Шор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала