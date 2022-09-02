https://ria.ru/20220902/shor-1814007663.html

В Кишиневе сторонники партии "Шор" вышли с пикетом к президентскому дворцу

В Кишиневе сторонники партии "Шор" вышли с пикетом к президентскому дворцу - РИА Новости, 02.09.2022

В Кишиневе сторонники партии "Шор" вышли с пикетом к президентскому дворцу

Сторонники и представители молдавской оппозиционной партии "Шор" вышли с пикетом к президентскому дворцу в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T13:44

2022-09-02T13:44

2022-09-02T16:03

в мире

марина таубер

кишинев

молдавия

майя санду

илан шор

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КИШИНЕВ, 2 сен — РИА Новости. Сторонники и представители молдавской оппозиционной партии "Шор" вышли с пикетом к президентскому дворцу в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости.Манифестанты скандируют: "В отставку!", "Свободу Марине Таубер", "Долой Майю Санду".Председатель Оргеевского района Дину Цуркану оставил у дверей здания администрации президента тряпичную куклу с портретом Санду."Мы оставляем чучело здесь. Наших коллег запугивают, преследуют, потому что власти боятся протестов. А мы не боимся сказать им в лицо, все, что о них думаем. Долой, правительство!" — сказал он.Манифестанты двинулись от президентского дворца в сторону антикоррупционной прокуратуры. По словам, Цуркану, утром во время обысков силовики задержали двоих представителей партии "Шор".По словам депутата Вадима Фотеску, представляющего оппозиционное объединение в парламенте, в акции приняли участие пять тысяч человек из 21 района республики."Должно было приехать еще больше людей, но транспорт блокировали, устраивали разные козни, чтобы наши сторонники не смогли добраться в столицу", — добавил он.В июле Антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил вице-председателя объединения Марину Таубер депутатского иммунитета, а 23 июля ее поместили под арест на 30 суток. Ее сторонники назвали дело политическим и заявили о преследовании оппозиции.Партия "Шор" стала единственной политической силой, которая официально поддержала антиправительственные протесты Блока коммунистов и социалистов. В июне партия собрала на главной площади Кишинева более 40 тысяч манифестантов, которые выразили недовольство действующей властью. Лидер политической силы Илан Шор, покинувший страну в 2019 году после коррупционного скандала, призвал своих сторонников продолжать протесты до освобождения Таубер и отставки действующего правительства.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Центральные власти республики предпринимают попытки для обеспечения страны дровами, углем и мазутом. В начале августа Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) увеличило тариф на газ для потребителей с 18,62 леев до 23 леев за кубометр (с 96 центов до 1,2 доллара). Власти также анонсировали повышение цен в сентября на 30 процентов.

https://ria.ru/20220902/shor-1813956122.html

https://ria.ru/20220901/protest-1813873223.html

https://ria.ru/20220822/moldaviya-1810781513.html

кишинев

молдавия

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Владимир Лаврентьев

в мире, марина таубер, кишинев, молдавия, майя санду, илан шор