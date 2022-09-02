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В Молдавии прошли обыски в офисах оппозиционной партии "Шор" - РИА Новости, 02.09.2022
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В Молдавии прошли обыски в офисах оппозиционной партии "Шор"
В Молдавии прошли обыски в офисах оппозиционной партии "Шор" - РИА Новости, 02.09.2022
В Молдавии прошли обыски в офисах оппозиционной партии "Шор"
Cотрудники Антикоррупционной прокуратуры Молдавии обыскали офисы оппозиционной партии "Шор", информацию подтвердила РИА Новости глава пресс-службы... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T11:53
2022-09-02T13:11
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КИШИНЕВ, 2 сен — РИА Новости. Cотрудники Антикоррупционной прокуратуры Молдавии обыскали офисы оппозиционной партии "Шор", информацию подтвердила РИА Новости глава пресс-службы Генпрокуратуры Марианна Керпек.Ранее кишиневское издание Deschide, финансируемое правительством Румынии, сообщило об обысках и задержании представителей этой политической силы."Мероприятия проходят в рамках уголовного дела о незаконном финансировании партии. Другие подробности сообщим позже", — сказала Керпек.Представитель прокуратуры воздержалась от комментариев по поводу задержания представителей партии.В пятницу партия "Шор" запланировала в Кишиневе протесты.Накануне ее сторонники организовали антиправительственное шествие со свечами перед зданием администрации президента. Одна из участниц отметила, что атрибутика выбрана не случайно — именно свеча станет, по ее словам, символом главного "энергоприбора" зимы, когда многим жителям страны нечем будет платить за газ.В июле Антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил вице-председателя политформирования депутатского иммунитета, а 23 июля ее поместили под арест на 30 суток. Члены политсилы и ее сторонники заявляют о политическом характере дела в контексте преследования оппозиции.
https://ria.ru/20220901/protest-1813873223.html
https://ria.ru/20220822/moldaviya-1810781513.html
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в мире, молдавия, кишинев
В мире, Молдавия, Кишинев
11:53 02.09.2022 (обновлено: 13:11 02.09.2022)
 
В Молдавии прошли обыски в офисах оппозиционной партии "Шор"

Cотрудники прокуратуры Молдавии проводят обыски в офисах оппозиционной партии "Шор"

© Фото : Serviciului de Informații și SecuritateСотрудники службы информации и безопасности Республики Молдова
Сотрудники службы информации и безопасности Республики Молдова - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© Фото : Serviciului de Informații și Securitate
Сотрудники службы информации и безопасности Республики Молдова. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 2 сен — РИА Новости. Cотрудники Антикоррупционной прокуратуры Молдавии обыскали офисы оппозиционной партии "Шор", информацию подтвердила РИА Новости глава пресс-службы Генпрокуратуры Марианна Керпек.
Ранее кишиневское издание Deschide, финансируемое правительством Румынии, сообщило об обысках и задержании представителей этой политической силы.
Участники акции протеста возле здания администрации президента Молдавии в Кишеневе. Кадр из видео
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В Кишиневе манифестанты прошлись со свечами перед администрацией президента
"Мероприятия проходят в рамках уголовного дела о незаконном финансировании партии. Другие подробности сообщим позже", — сказала Керпек.
Представитель прокуратуры воздержалась от комментариев по поводу задержания представителей партии.
В пятницу партия "Шор" запланировала в Кишиневе протесты.
Накануне ее сторонники организовали антиправительственное шествие со свечами перед зданием администрации президента. Одна из участниц отметила, что атрибутика выбрана не случайно — именно свеча станет, по ее словам, символом главного "энергоприбора" зимы, когда многим жителям страны нечем будет платить за газ.
В июле Антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил вице-председателя политформирования депутатского иммунитета, а 23 июля ее поместили под арест на 30 суток. Члены политсилы и ее сторонники заявляют о политическом характере дела в контексте преследования оппозиции.
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