https://ria.ru/20220902/shor-1813956122.html

В Молдавии прошли обыски в офисах оппозиционной партии "Шор"

В Молдавии прошли обыски в офисах оппозиционной партии "Шор" - РИА Новости, 02.09.2022

В Молдавии прошли обыски в офисах оппозиционной партии "Шор"

Cотрудники Антикоррупционной прокуратуры Молдавии обыскали офисы оппозиционной партии "Шор", информацию подтвердила РИА Новости глава пресс-службы... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T11:53

2022-09-02T11:53

2022-09-02T13:11

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КИШИНЕВ, 2 сен — РИА Новости. Cотрудники Антикоррупционной прокуратуры Молдавии обыскали офисы оппозиционной партии "Шор", информацию подтвердила РИА Новости глава пресс-службы Генпрокуратуры Марианна Керпек.Ранее кишиневское издание Deschide, финансируемое правительством Румынии, сообщило об обысках и задержании представителей этой политической силы."Мероприятия проходят в рамках уголовного дела о незаконном финансировании партии. Другие подробности сообщим позже", — сказала Керпек.Представитель прокуратуры воздержалась от комментариев по поводу задержания представителей партии.В пятницу партия "Шор" запланировала в Кишиневе протесты.Накануне ее сторонники организовали антиправительственное шествие со свечами перед зданием администрации президента. Одна из участниц отметила, что атрибутика выбрана не случайно — именно свеча станет, по ее словам, символом главного "энергоприбора" зимы, когда многим жителям страны нечем будет платить за газ.В июле Антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил вице-председателя политформирования депутатского иммунитета, а 23 июля ее поместили под арест на 30 суток. Члены политсилы и ее сторонники заявляют о политическом характере дела в контексте преследования оппозиции.

https://ria.ru/20220901/protest-1813873223.html

https://ria.ru/20220822/moldaviya-1810781513.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, молдавия, кишинев