https://ria.ru/20220902/shor-1813956122.html
В Молдавии прошли обыски в офисах оппозиционной партии "Шор"
В Молдавии прошли обыски в офисах оппозиционной партии "Шор" - РИА Новости, 02.09.2022
В Молдавии прошли обыски в офисах оппозиционной партии "Шор"
Cотрудники Антикоррупционной прокуратуры Молдавии обыскали офисы оппозиционной партии "Шор", информацию подтвердила РИА Новости глава пресс-службы... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T11:53
2022-09-02T11:53
2022-09-02T13:11
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КИШИНЕВ, 2 сен — РИА Новости. Cотрудники Антикоррупционной прокуратуры Молдавии обыскали офисы оппозиционной партии "Шор", информацию подтвердила РИА Новости глава пресс-службы Генпрокуратуры Марианна Керпек.Ранее кишиневское издание Deschide, финансируемое правительством Румынии, сообщило об обысках и задержании представителей этой политической силы."Мероприятия проходят в рамках уголовного дела о незаконном финансировании партии. Другие подробности сообщим позже", — сказала Керпек.Представитель прокуратуры воздержалась от комментариев по поводу задержания представителей партии.В пятницу партия "Шор" запланировала в Кишиневе протесты.Накануне ее сторонники организовали антиправительственное шествие со свечами перед зданием администрации президента. Одна из участниц отметила, что атрибутика выбрана не случайно — именно свеча станет, по ее словам, символом главного "энергоприбора" зимы, когда многим жителям страны нечем будет платить за газ.В июле Антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил вице-председателя политформирования депутатского иммунитета, а 23 июля ее поместили под арест на 30 суток. Члены политсилы и ее сторонники заявляют о политическом характере дела в контексте преследования оппозиции.
https://ria.ru/20220901/protest-1813873223.html
https://ria.ru/20220822/moldaviya-1810781513.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев
В мире, Молдавия, Кишинев
11:53 02.09.2022 (обновлено: 13:11 02.09.2022)
В Молдавии прошли обыски в офисах оппозиционной партии "Шор"
Cотрудники прокуратуры Молдавии проводят обыски в офисах оппозиционной партии "Шор"
КИШИНЕВ, 2 сен — РИА Новости. Cотрудники Антикоррупционной прокуратуры Молдавии обыскали офисы оппозиционной партии "Шор", информацию подтвердила РИА Новости глава пресс-службы Генпрокуратуры Марианна Керпек.
Ранее кишиневское издание Deschide, финансируемое правительством Румынии
, сообщило об обысках и задержании представителей этой политической силы.
"Мероприятия проходят в рамках уголовного дела о незаконном финансировании партии. Другие подробности сообщим позже", — сказала Керпек.
Представитель прокуратуры воздержалась от комментариев по поводу задержания представителей партии.
В пятницу партия "Шор" запланировала в Кишиневе
протесты.
Накануне ее сторонники организовали антиправительственное шествие со свечами перед зданием администрации президента. Одна из участниц отметила, что атрибутика выбрана не случайно — именно свеча станет, по ее словам, символом главного "энергоприбора" зимы, когда многим жителям страны нечем будет платить за газ.
В июле Антикоррупционная прокуратура Молдавии
провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил вице-председателя политформирования депутатского иммунитета, а 23 июля ее поместили под арест на 30 суток. Члены политсилы и ее сторонники заявляют о политическом характере дела в контексте преследования оппозиции.