https://ria.ru/20220902/sholts-1814112474.html
Шольц попытался оправдать Бербок после ее слов об Украине
Шольц попытался оправдать Бербок после ее слов об Украине - РИА Новости, 02.09.2022
Шольц попытался оправдать Бербок после ее слов об Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал главу МИД ФРГ Анналену Бербок, ранее заявившую о готовности "помогать Украине несмотря на мнение избирателей" и попавшую... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T18:22
2022-09-02T18:22
2022-09-02T18:54
в мире
анналена бербок
мид германии
германия
олаф шольц
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал главу МИД ФРГ Анналену Бербок, ранее заявившую о готовности "помогать Украине несмотря на мнение избирателей" и попавшую под шквал критики, пишет издание Die Welt.Так, пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что Шольц поддерживает Бербок и уважает ее решимость отстаивать позицию даже "при сильном встречном ветре"."Задача федерального правительства — следовать политике, которую оно провозгласило, даже тогда, когда она встречает сопротивление. <…> В это напряженное и трудное для многих время нужно понимать, что люди могут по-разному воспринимать такой политический курс", — заявил Хебештрайт.Многие немцы решительно отвергли подобные объяснения, заявив, что члены правительства Германии должны уважать мнение тех, кто избрал их на должности."Рука руку моет. Политика этой парочки отвратительна и порочна", — заметил юзер."Ничего другого не стоило и ожидать! Шольц каждым своим действием и бездействием демонстрирует, что нисколько не заботится о гражданах", — подчеркнул читатель."Речь шла не о том, насколько уверенно Бербок отстаивала свою позицию. Ее критиковали из-за заявления о наплевательском отношении к мнению избирателей. Жаль, что канцлер этого не понял, как, впрочем, и многого другого..." — написал пользователь.Ранее представители германских партий "Христианско-демократический союз", "Левые" и "Альтернатива для Германии" подвергли резкой критике данное заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок. Правительство Германии заявило, что слова Бербок были "вырваны из контекста".В течение всего дня хештег в Twitter "Бербок в отставку" (#BaerbockRuecktritt) был одним из самых популярных в Германии, по данным портала trends24.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее назвал слова Бербок "фантастическим признанием", которое "как раз в жилу тем разговорам, которые ведутся о необходимости проведения в целом ряде европейских стран досрочных выборов".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, анналена бербок, мид германии, германия, олаф шольц
В мире, Анналена Бербок, МИД Германии, Германия, Олаф Шольц
18:22 02.09.2022 (обновлено: 18:54 02.09.2022)
Шольц попытался оправдать Бербок после ее слов об Украине
Канцлер Германии Шольц поддержал Бербок, поставившую нужды украинцев выше немцев
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.
Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал главу МИД ФРГ Анналену Бербок, ранее заявившую о готовности "помогать Украине несмотря на мнение избирателей" и попавшую под шквал критики, пишет издание Die Welt
.
Так, пресс-секретарь правительства Германии
Штеффен Хебештрайт сообщил, что Шольц поддерживает Бербок и уважает ее решимость отстаивать позицию даже "при сильном встречном ветре".
"Задача федерального правительства — следовать политике, которую оно провозгласило, даже тогда, когда она встречает сопротивление. <…> В это напряженное и трудное для многих время нужно понимать, что люди могут по-разному воспринимать такой политический курс", — заявил Хебештрайт.
Многие немцы решительно отвергли подобные объяснения, заявив, что члены правительства Германии должны уважать мнение тех, кто избрал их на должности.
"Позиция тех, кто по сути устроил их на эту работу, не волнует ни Шольца, ни Бербок, то есть федерального канцлера и его министра иностранных дел. Вот это я называю настоящей демократией", — сыронизировал комментатор.
"Рука руку моет. Политика этой парочки отвратительна и порочна", — заметил юзер.
"Ничего другого не стоило и ожидать! Шольц каждым своим действием и бездействием демонстрирует, что нисколько не заботится о гражданах", — подчеркнул читатель.
"Речь шла не о том, насколько уверенно Бербок отстаивала свою позицию. Ее критиковали из-за заявления о наплевательском отношении к мнению избирателей. Жаль, что канцлер этого не понял, как, впрочем, и многого другого..." — написал пользователь.
Ранее представители германских партий "Христианско-демократический союз", "Левые" и "Альтернатива для Германии" подвергли резкой критике данное заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок
. Правительство Германии заявило, что слова Бербок были "вырваны из контекста".
В течение всего дня хештег в Twitter "Бербок в отставку" (#BaerbockRuecktritt) был одним из самых популярных в Германии, по данным портала trends24.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
ранее назвал слова Бербок "фантастическим признанием", которое "как раз в жилу тем разговорам, которые ведутся о необходимости проведения в целом ряде европейских стран досрочных выборов".