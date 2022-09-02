https://ria.ru/20220902/sholts-1814112474.html

Шольц попытался оправдать Бербок после ее слов об Украине

Шольц попытался оправдать Бербок после ее слов об Украине - РИА Новости, 02.09.2022

Шольц попытался оправдать Бербок после ее слов об Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал главу МИД ФРГ Анналену Бербок, ранее заявившую о готовности "помогать Украине несмотря на мнение избирателей" и попавшую... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T18:22

2022-09-02T18:22

2022-09-02T18:54

в мире

анналена бербок

мид германии

германия

олаф шольц

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал главу МИД ФРГ Анналену Бербок, ранее заявившую о готовности "помогать Украине несмотря на мнение избирателей" и попавшую под шквал критики, пишет издание Die Welt.Так, пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что Шольц поддерживает Бербок и уважает ее решимость отстаивать позицию даже "при сильном встречном ветре"."Задача федерального правительства — следовать политике, которую оно провозгласило, даже тогда, когда она встречает сопротивление. <…> В это напряженное и трудное для многих время нужно понимать, что люди могут по-разному воспринимать такой политический курс", — заявил Хебештрайт.Многие немцы решительно отвергли подобные объяснения, заявив, что члены правительства Германии должны уважать мнение тех, кто избрал их на должности."Рука руку моет. Политика этой парочки отвратительна и порочна", — заметил юзер."Ничего другого не стоило и ожидать! Шольц каждым своим действием и бездействием демонстрирует, что нисколько не заботится о гражданах", — подчеркнул читатель."Речь шла не о том, насколько уверенно Бербок отстаивала свою позицию. Ее критиковали из-за заявления о наплевательском отношении к мнению избирателей. Жаль, что канцлер этого не понял, как, впрочем, и многого другого..." — написал пользователь.Ранее представители германских партий "Христианско-демократический союз", "Левые" и "Альтернатива для Германии" подвергли резкой критике данное заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок. Правительство Германии заявило, что слова Бербок были "вырваны из контекста".В течение всего дня хештег в Twitter "Бербок в отставку" (#BaerbockRuecktritt) был одним из самых популярных в Германии, по данным портала trends24.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее назвал слова Бербок "фантастическим признанием", которое "как раз в жилу тем разговорам, которые ведутся о необходимости проведения в целом ряде европейских стран досрочных выборов".

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германия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, анналена бербок, мид германии, германия, олаф шольц