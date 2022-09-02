https://ria.ru/20220902/sholts-1813987919.html

Разговор Путина и Шольца пока не планируется, заявили в Кремле

Разговор Путина и Шольца пока не планируется, заявили в Кремле - РИА Новости, 02.09.2022

Разговор Путина и Шольца пока не планируется, заявили в Кремле

Обсуждение - единственный путь выхода из сложных ситуаций, но разговор президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца пока не планируется,... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T12:58

2022-09-02T12:58

2022-09-02T13:07

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Обсуждение - единственный путь выхода из сложных ситуаций, но разговор президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца пока не планируется, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.Ранее СМИ со ссылкой на Шольца написали, что он считает нужным продолжать переговоры с Путиным."Президент Путин неоднократно говорил о нашей готовности обсуждать самые сложные и противоречивые вопросы. Это может и должно быть единственным путем выхода из сложных ситуаций", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, есть ли желание у Москвы говорить с Берлином после слов канцлера Германии о необходимости продолжать переговоры с российским президентом.При этом Песков отметил, что пока телефонный разговор Путина и Шольца не планируется.

https://ria.ru/20220902/frg-1813881148.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, германия, владимир путин, олаф шольц, москва, берлин (город)