https://ria.ru/20220902/sholts-1813987919.html
Разговор Путина и Шольца пока не планируется, заявили в Кремле
Разговор Путина и Шольца пока не планируется, заявили в Кремле - РИА Новости, 02.09.2022
Разговор Путина и Шольца пока не планируется, заявили в Кремле
Обсуждение - единственный путь выхода из сложных ситуаций, но разговор президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца пока не планируется,... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T12:58
2022-09-02T12:58
2022-09-02T13:07
в мире
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владимир путин
олаф шольц
москва
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Обсуждение - единственный путь выхода из сложных ситуаций, но разговор президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца пока не планируется, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.Ранее СМИ со ссылкой на Шольца написали, что он считает нужным продолжать переговоры с Путиным."Президент Путин неоднократно говорил о нашей готовности обсуждать самые сложные и противоречивые вопросы. Это может и должно быть единственным путем выхода из сложных ситуаций", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, есть ли желание у Москвы говорить с Берлином после слов канцлера Германии о необходимости продолжать переговоры с российским президентом.При этом Песков отметил, что пока телефонный разговор Путина и Шольца не планируется.
https://ria.ru/20220902/frg-1813881148.html
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РИА Новости
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в мире, россия, германия, владимир путин, олаф шольц, москва, берлин (город)
В мире, Россия, Германия, Владимир Путин, Олаф Шольц, Москва, Берлин (город)
12:58 02.09.2022 (обновлено: 13:07 02.09.2022)
Разговор Путина и Шольца пока не планируется, заявили в Кремле
Пресс-секретарь Песков заявил, что разговор Путина и Шольца пока не планируется