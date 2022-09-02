https://ria.ru/20220902/shkolnik-1814007530.html

В Екатеринбурге школьник пришел на линейку в женском платье

В Екатеринбурге школьник пришел на линейку в женском платье - РИА Новости, 02.09.2022

В Екатеринбурге школьник пришел на линейку в женском платье

Семиклассник в Екатеринбурге пришел на праздничную линейку гимназии № 108 в женской форме, однако ни заявлений, ни обращений от кого-либо по этому факту в... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T13:44

2022-09-02T13:44

2022-09-02T13:44

происшествия

екатеринбург

образование - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790117767_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5501ed83720c32cd9026deaac38f97c7.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Семиклассник в Екатеринбурге пришел на праздничную линейку гимназии № 108 в женской форме, однако ни заявлений, ни обращений от кого-либо по этому факту в полицию не поступало, сообщили РИА Новости в городском полицейском управлении."Заявлений и сообщений по данному факту не поступало", - сказали агентству в пресс-службе.По информации СМИ, нарядиться в женское платье подросток решил ради шутки и на празднике с удовольствием позировал для камер одноклассников. В департаменте образования Екатеринбурга РИА Новости сказали, что "не комментируют это происшествие", а на вопрос, были ли сегодня внеплановые проверки учебного заведения (по информации СМИ, в гимназию для проверки приехал директор ведомства), ответили: "Начальник департамента может ездить в любое время, в любую школу и по любому вопросу". В администрации гимназии инцидент не комментируют.

https://ria.ru/20220616/shkolnik-1795644396.html

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, екатеринбург, образование - общество