https://ria.ru/20220902/shkolnik-1814007530.html
В Екатеринбурге школьник пришел на линейку в женском платье
В Екатеринбурге школьник пришел на линейку в женском платье - РИА Новости, 02.09.2022
В Екатеринбурге школьник пришел на линейку в женском платье
Семиклассник в Екатеринбурге пришел на праздничную линейку гимназии № 108 в женской форме, однако ни заявлений, ни обращений от кого-либо по этому факту в... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T13:44
2022-09-02T13:44
2022-09-02T13:44
происшествия
екатеринбург
образование - общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Семиклассник в Екатеринбурге пришел на праздничную линейку гимназии № 108 в женской форме, однако ни заявлений, ни обращений от кого-либо по этому факту в полицию не поступало, сообщили РИА Новости в городском полицейском управлении."Заявлений и сообщений по данному факту не поступало", - сказали агентству в пресс-службе.По информации СМИ, нарядиться в женское платье подросток решил ради шутки и на празднике с удовольствием позировал для камер одноклассников. В департаменте образования Екатеринбурга РИА Новости сказали, что "не комментируют это происшествие", а на вопрос, были ли сегодня внеплановые проверки учебного заведения (по информации СМИ, в гимназию для проверки приехал директор ведомства), ответили: "Начальник департамента может ездить в любое время, в любую школу и по любому вопросу". В администрации гимназии инцидент не комментируют.
https://ria.ru/20220616/shkolnik-1795644396.html
екатеринбург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, образование - общество
Происшествия, Екатеринбург, Образование - Общество
В Екатеринбурге школьник пришел на линейку в женском платье
Семиклассник из Екатеринбурга ради шутки пришел на линейку в женском платье