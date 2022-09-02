https://ria.ru/20220902/serbiya-1813881315.html

ЕС призвал сербские власти разрешить проведение гей-парада

ЕС призвал сербские власти разрешить проведение гей-парада - РИА Новости, 02.09.2022

ЕС призвал сербские власти разрешить проведение гей-парада

Евросоюз призвал сербские власти разрешить проведение отмененного гей-парада EuroPride, говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T01:18

2022-09-02T01:18

2022-09-02T06:50

в мире

александр вучич

косово

брюссель

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 2 сен — РИА Новости. Евросоюз призвал сербские власти разрешить проведение отмененного гей-парада EuroPride, говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.В Брюсселе рассчитывают на приверженность близких партнеров ЕС защите прав ЛГБТ на собрание и самовыражение.Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил об отмене намеченного на середину сентября всеевропейского гей-парада в Белграде в свете кризиса в Косово и Метохии и других проблем и задач. В ответ организаторы EuroPride пообещали, что мероприятия в его рамках все равно состоятся, но без парада.В минувшее воскресенье в Белграде прошел уже второй многотысячный крестный ход в защиту традиционных ценностей и против общеевропейского гей-фестиваля EuroPride.

https://ria.ru/20220827/gey-parad-1812527960.html

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в мире, александр вучич, косово, брюссель, евросоюз