https://ria.ru/20220902/sapery-1814150536.html
Саперы привлекли спецтехнику для уничтожения мин возле Мариуполя
Саперы привлекли спецтехнику для уничтожения мин возле Мариуполя - РИА Новости, 02.09.2022
Саперы привлекли спецтехнику для уничтожения мин возле Мариуполя
Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ привлекли специальную технику для уничтожения противотанковых мин в полях на окраине Мариуполя,... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T21:36
2022-09-02T21:36
2022-09-02T21:36
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МАРИУПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ привлекли специальную технику для уничтожения противотанковых мин в полях на окраине Мариуполя, передаёт в пятницу корреспондент РИА Новости.Саперы привлекли специальную технику на базе танка Т-90, оснащенную тралом для уничтожения противотанковых мин в полях на окраине Мариуполя. Кроме того, саперы проверили лесополосы, которые разграничивают поля. В процессе работы были уничтожены две противотанковые и одна противопехотная мина.Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации совместно с силами ДНР освободили значительную часть территории республики, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.
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в мире, мариуполь, т-90, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мариуполь, Т-90, Россия, Донецкая Народная Республика
Саперы привлекли спецтехнику для уничтожения мин возле Мариуполя
Саперы ВС России привлекли спецтехнику для уничтожения противотанковых мин возле Мариуполя
МАРИУПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ привлекли специальную технику для уничтожения противотанковых мин в полях на окраине Мариуполя, передаёт в пятницу корреспондент РИА Новости.
Саперы привлекли специальную технику на базе танка Т-90, оснащенную тралом для уничтожения противотанковых мин в полях на окраине Мариуполя. Кроме того, саперы проверили лесополосы, которые разграничивают поля. В процессе работы были уничтожены две противотанковые и одна противопехотная мина.
Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации совместно с силами ДНР освободили значительную часть территории республики, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.