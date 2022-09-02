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"Эстонские железные дороги" теряют миллионы из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 02.09.2022
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"Эстонские железные дороги" теряют миллионы из-за антироссийских санкций
"Эстонские железные дороги" теряют миллионы из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 02.09.2022
"Эстонские железные дороги" теряют миллионы из-за антироссийских санкций
Государственное предприятие "Эстонские железные дороги" (Eesti Raudtee) в этом году из-за событий на Украине и действующих антироссийских санкций не получит... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T20:24
2022-09-02T20:24
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украина
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ХЕЛЬСИНКИ, 2 сен - РИА Новости. Государственное предприятие "Эстонские железные дороги" (Eesti Raudtee) в этом году из-за событий на Украине и действующих антироссийских санкций не получит около 20 миллионов евро, сообщил в пятницу председатель правления компании Кайдо Циммерманн."В этом году мы не получим около 20 миллионов евро, на покрытие которых государство уже выделило нам 12 миллионов, поэтому на сегодняшний день не хватает восьми. Дефицит следующего года оценивается примерно в 25 миллионов евро", - сказал Циммерманн в эфире радиостанции Vikerraadio.Циммерманн пояснил, что если в августе прошлого года через три пограничных пункта из России в Эстонию проходило в среднем семь с половиной поездов в день, то сейчас проходит только три поезда."А вчера, например, через Нарву прошел только один поезд, а обратно через Печоры — тоже один поезд, поэтому сейчас объемы небольшие и это связано с введенными против России санкциями", - добавил он.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220902/sanktsii-1813999641.html
https://ria.ru/20220901/raspad-1813591322.html
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владимир путин, россия, украина, эстония
Владимир Путин, Россия, Украина, Эстония
20:24 02.09.2022
 
"Эстонские железные дороги" теряют миллионы из-за антироссийских санкций

"Эстонские железные дороги" из-за санкций против России не получат около 20 миллионов евро

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкПоезд
Поезд - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Поезд. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 2 сен - РИА Новости. Государственное предприятие "Эстонские железные дороги" (Eesti Raudtee) в этом году из-за событий на Украине и действующих антироссийских санкций не получит около 20 миллионов евро, сообщил в пятницу председатель правления компании Кайдо Циммерманн.
"В этом году мы не получим около 20 миллионов евро, на покрытие которых государство уже выделило нам 12 миллионов, поэтому на сегодняшний день не хватает восьми. Дефицит следующего года оценивается примерно в 25 миллионов евро", - сказал Циммерманн в эфире радиостанции Vikerraadio.
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Циммерманн пояснил, что если в августе прошлого года через три пограничных пункта из России в Эстонию проходило в среднем семь с половиной поездов в день, то сейчас проходит только три поезда.
"А вчера, например, через Нарву прошел только один поезд, а обратно через Печоры — тоже один поезд, поэтому сейчас объемы небольшие и это связано с введенными против России санкциями", - добавил он.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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