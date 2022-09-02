https://ria.ru/20220902/sanktsii-1814054352.html

Опрос показал, что венгры не поддерживают антироссийские санкции

Опрос показал, что венгры не поддерживают антироссийские санкции - РИА Новости, 02.09.2022

Опрос показал, что венгры не поддерживают антироссийские санкции

Подавляющее большинство венгров не поддерживают антироссийские санкции, введенные Евросоюзом, свидетельствуют результаты опроса центра изучения общественного... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T15:48

2022-09-02T15:48

2022-09-02T15:48

экономика

владимир путин

россия

европа

венгрия

евросоюз

санкции в отношении россии

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БУДАПЕШТ, 2 сен - РИА Новости. Подавляющее большинство венгров не поддерживают антироссийские санкции, введенные Евросоюзом, свидетельствуют результаты опроса центра изучения общественного мнения Századvég.Из графика, опубликованного центром, следует, что 81% взрослого населения Венгрии "скорее не согласны" с тем, что члены Евросоюза закупают оружие для Украины и с запретом на посещение российскими туристами Европы. Количество респондентов, поддерживающих эти меры, составляет соответственно 16% и 17%, оставшиеся 3% и 2% не дали ответа.Подавляющее большинство венгров выступило также против запрета на ввоз в Европу российской нефти (78%) и подготовки украинских солдат в ЕС (77%), запрет на импорт российского газа и окончательный отказ от него не поддержали три четверти опрошенных, против запрета на ввоз необходимого для АЭС российского топлива и сырья высказались 74%. Аналогичным образом венгры выступают против запрета на импорт российского угля (71%), запрета на европейский импорт товаров и услуг из России (70%), запрета гражданского воздушного сообщения Европы с Россией (68%), а также запрета на продажу европейских товаров и услуг России и российским предприятиям (67%).Большинство венгров не согласны с запретом на въезд в Европу ведущим российским политикам и дипломатам (61%), с исключением России и российской финансовой системы из международных и европейских финансовых отношений и кредитования (60%), с выводом крупных международных компаний из России (57%), а также выступает против финансирования восстановления Украины членами ЕС (54%).Единственная мера, которая приобрела в Венгрии больше сторонников, чем противников - это "санкции, введенные против российских миллиардеров и олигархов и их имущества", ее поддержали 57% и не поддержали 37%."В целом можно сделать вывод, что подавляющее большинство венгров отвергает запланированные и уже введенные санкции, так как они не приближают начало мирных переговоров, но при этом уже обременяют кошельки европейцев больше, чем Россию, против которой вводятся ограничения", - заключает Századvég.Исследование проводилось в августе 2022 года методом телефонных опросов, участие приняли 1000 совершеннолетних респондентов в Венгрии.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220902/moskva-1814007409.html

https://ria.ru/20220902/sanktsii-1813999641.html

https://ria.ru/20220902/neft-1813897394.html

россия

европа

венгрия

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экономика, владимир путин, россия, европа, венгрия, евросоюз, санкции в отношении россии