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Глава крупнейшей церкви Ближнего Востока обратился к странам Запада - РИА Новости, 02.09.2022
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Религия
https://ria.ru/20220902/sanktsii-1814047758.html
Глава крупнейшей церкви Ближнего Востока обратился к странам Запада
Глава крупнейшей церкви Ближнего Востока обратился к странам Запада - РИА Новости, 02.09.2022
Глава крупнейшей церкви Ближнего Востока обратился к странам Запада
Глава Антиохийской православной церкви патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х призвал прекратить дискриминацию народов Ближнего Востока, вызванную... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T15:31
2022-09-02T15:31
религия
ближний восток
антиохийская православная церковь
карлсруэ
турция
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КАРЛСРУЭ (Германия), 2 сен - РИА Новости. Глава Антиохийской православной церкви патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х призвал прекратить дискриминацию народов Ближнего Востока, вызванную политически мотивированными санкциями и блокадой экономики."Возвысьте голос против дискриминации народов Ближнего Востока, против лишения их доступа к продовольствию, медицине, отоплению, против санкций и экономической блокады под прикрытием политических противоречий", - сказал он в первый день работы ассамблеи Всемирного совета церквей (ВСЦ).В условиях экономической блокады и санкций христиане Ближнего Востока, заявил патриарх Иоанн, страдают от прозелитизма - попыток обратить их в иную веру, воспользовавшись их бедственным положением.Ассамблея – высший руководящий орган созданного в 1948 году ВСЦ – проходит в немецком Карлсруэ с 31 августа по 8 сентября. Она представляет собой форум, на который съезжаются представители всех церквей-членов. В ассамблее принимает участие делегация Русской православной церкви. Тема ассамблеи в этом году сформулирована так: "Христова любовь движет мир к примирению и единству".Антиохийская православная церковь является крупнейшей церковью Ближнего Востока. По преданию, она была основана в 37 году нашей эры апостолами Петром и Павлом в городе Антиохия (ныне Антакья, Турция). Канонической территорией Антиохийской церкви, согласно информации сайта РПЦ, являются Сирия, Ливан, Ирак, Кувейт и страны Аравийского полуострова (за исключением Иордании).
https://ria.ru/20211224/blagoslovenie-1765252402.html
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ближний восток, антиохийская православная церковь, карлсруэ, турция
Религия, Ближний Восток, Антиохийская православная церковь, Карлсруэ, Турция
15:31 02.09.2022
 
Глава крупнейшей церкви Ближнего Востока обратился к странам Запада

Глава крупнейшей церкви Ближнего Востока назвал дискриминационной политику Запада

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкПатриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х во время встречи с делегацией российских религиозных деятелей в резиденции патриарха в Дамаске. 19 ноября 2018
Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х во время встречи с делегацией российских религиозных деятелей в резиденции патриарха в Дамаске. 19 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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КАРЛСРУЭ (Германия), 2 сен - РИА Новости. Глава Антиохийской православной церкви патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х призвал прекратить дискриминацию народов Ближнего Востока, вызванную политически мотивированными санкциями и блокадой экономики.
"Возвысьте голос против дискриминации народов Ближнего Востока, против лишения их доступа к продовольствию, медицине, отоплению, против санкций и экономической блокады под прикрытием политических противоречий", - сказал он в первый день работы ассамблеи Всемирного совета церквей (ВСЦ).
Патриарх Антиохийский и всея Востока Иоанн X - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
24 декабря 2021, 00:53Религия
Патриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правды
В условиях экономической блокады и санкций христиане Ближнего Востока, заявил патриарх Иоанн, страдают от прозелитизма - попыток обратить их в иную веру, воспользовавшись их бедственным положением.
Ассамблея – высший руководящий орган созданного в 1948 году ВСЦ – проходит в немецком Карлсруэ с 31 августа по 8 сентября. Она представляет собой форум, на который съезжаются представители всех церквей-членов. В ассамблее принимает участие делегация Русской православной церкви. Тема ассамблеи в этом году сформулирована так: "Христова любовь движет мир к примирению и единству".
Антиохийская православная церковь является крупнейшей церковью Ближнего Востока. По преданию, она была основана в 37 году нашей эры апостолами Петром и Павлом в городе Антиохия (ныне Антакья, Турция). Канонической территорией Антиохийской церкви, согласно информации сайта РПЦ, являются Сирия, Ливан, Ирак, Кувейт и страны Аравийского полуострова (за исключением Иордании).
Штаб-квартира ВТО в Женеве - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 07:52
Экс-замглавы ВТО назвал односторонние санкции вызовом ее авторитету
 
РелигияБлижний ВостокАнтиохийская православная церковьКарлсруэТурция
 
 
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