https://ria.ru/20220902/sanktsii-1814047758.html

Глава крупнейшей церкви Ближнего Востока обратился к странам Запада

Глава крупнейшей церкви Ближнего Востока обратился к странам Запада - РИА Новости, 02.09.2022

Глава крупнейшей церкви Ближнего Востока обратился к странам Запада

Глава Антиохийской православной церкви патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х призвал прекратить дискриминацию народов Ближнего Востока, вызванную... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T15:31

2022-09-02T15:31

2022-09-02T15:31

религия

ближний восток

антиохийская православная церковь

карлсруэ

турция

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КАРЛСРУЭ (Германия), 2 сен - РИА Новости. Глава Антиохийской православной церкви патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х призвал прекратить дискриминацию народов Ближнего Востока, вызванную политически мотивированными санкциями и блокадой экономики."Возвысьте голос против дискриминации народов Ближнего Востока, против лишения их доступа к продовольствию, медицине, отоплению, против санкций и экономической блокады под прикрытием политических противоречий", - сказал он в первый день работы ассамблеи Всемирного совета церквей (ВСЦ).В условиях экономической блокады и санкций христиане Ближнего Востока, заявил патриарх Иоанн, страдают от прозелитизма - попыток обратить их в иную веру, воспользовавшись их бедственным положением.Ассамблея – высший руководящий орган созданного в 1948 году ВСЦ – проходит в немецком Карлсруэ с 31 августа по 8 сентября. Она представляет собой форум, на который съезжаются представители всех церквей-членов. В ассамблее принимает участие делегация Русской православной церкви. Тема ассамблеи в этом году сформулирована так: "Христова любовь движет мир к примирению и единству".Антиохийская православная церковь является крупнейшей церковью Ближнего Востока. По преданию, она была основана в 37 году нашей эры апостолами Петром и Павлом в городе Антиохия (ныне Антакья, Турция). Канонической территорией Антиохийской церкви, согласно информации сайта РПЦ, являются Сирия, Ливан, Ирак, Кувейт и страны Аравийского полуострова (за исключением Иордании).

https://ria.ru/20211224/blagoslovenie-1765252402.html

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ближний восток

карлсруэ

турция

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ближний восток, антиохийская православная церковь, карлсруэ, турция