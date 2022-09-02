https://ria.ru/20220902/sanktsii-1814047758.html
Глава крупнейшей церкви Ближнего Востока обратился к странам Запада
Глава крупнейшей церкви Ближнего Востока обратился к странам Запада - РИА Новости, 02.09.2022
Глава крупнейшей церкви Ближнего Востока обратился к странам Запада
Глава Антиохийской православной церкви патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х призвал прекратить дискриминацию народов Ближнего Востока, вызванную... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T15:31
2022-09-02T15:31
2022-09-02T15:31
религия
ближний восток
антиохийская православная церковь
карлсруэ
турция
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КАРЛСРУЭ (Германия), 2 сен - РИА Новости. Глава Антиохийской православной церкви патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х призвал прекратить дискриминацию народов Ближнего Востока, вызванную политически мотивированными санкциями и блокадой экономики."Возвысьте голос против дискриминации народов Ближнего Востока, против лишения их доступа к продовольствию, медицине, отоплению, против санкций и экономической блокады под прикрытием политических противоречий", - сказал он в первый день работы ассамблеи Всемирного совета церквей (ВСЦ).В условиях экономической блокады и санкций христиане Ближнего Востока, заявил патриарх Иоанн, страдают от прозелитизма - попыток обратить их в иную веру, воспользовавшись их бедственным положением.Ассамблея – высший руководящий орган созданного в 1948 году ВСЦ – проходит в немецком Карлсруэ с 31 августа по 8 сентября. Она представляет собой форум, на который съезжаются представители всех церквей-членов. В ассамблее принимает участие делегация Русской православной церкви. Тема ассамблеи в этом году сформулирована так: "Христова любовь движет мир к примирению и единству".Антиохийская православная церковь является крупнейшей церковью Ближнего Востока. По преданию, она была основана в 37 году нашей эры апостолами Петром и Павлом в городе Антиохия (ныне Антакья, Турция). Канонической территорией Антиохийской церкви, согласно информации сайта РПЦ, являются Сирия, Ливан, Ирак, Кувейт и страны Аравийского полуострова (за исключением Иордании).
https://ria.ru/20211224/blagoslovenie-1765252402.html
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ближний восток, антиохийская православная церковь, карлсруэ, турция
Религия, Ближний Восток, Антиохийская православная церковь, Карлсруэ, Турция
Глава крупнейшей церкви Ближнего Востока обратился к странам Запада
Глава крупнейшей церкви Ближнего Востока назвал дискриминационной политику Запада
КАРЛСРУЭ (Германия), 2 сен - РИА Новости. Глава Антиохийской православной церкви патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х призвал прекратить дискриминацию народов Ближнего Востока, вызванную политически мотивированными санкциями и блокадой экономики.
"Возвысьте голос против дискриминации народов Ближнего Востока, против лишения их доступа к продовольствию, медицине, отоплению, против санкций и экономической блокады под прикрытием политических противоречий", - сказал он в первый день работы ассамблеи Всемирного совета церквей (ВСЦ).
В условиях экономической блокады и санкций христиане Ближнего Востока, заявил патриарх Иоанн, страдают от прозелитизма - попыток обратить их в иную веру, воспользовавшись их бедственным положением.
Ассамблея – высший руководящий орган созданного в 1948 году ВСЦ – проходит в немецком Карлсруэ с 31 августа по 8 сентября. Она представляет собой форум, на который съезжаются представители всех церквей-членов. В ассамблее принимает участие делегация Русской православной церкви. Тема ассамблеи в этом году сформулирована так: "Христова любовь движет мир к примирению и единству".
Антиохийская православная церковь является крупнейшей церковью Ближнего Востока. По преданию, она была основана в 37 году нашей эры апостолами Петром и Павлом в городе Антиохия (ныне Антакья, Турция). Канонической территорией Антиохийской церкви, согласно информации сайта РПЦ, являются Сирия, Ливан, Ирак, Кувейт и страны Аравийского полуострова (за исключением Иордании).