https://ria.ru/20220902/sanktsii-1814022494.html
Правительство Украины одобрило новый пакет санкций против России
Правительство Украины одобрило новый пакет санкций против России - РИА Новости, 02.09.2022
Правительство Украины одобрило новый пакет санкций против России
Кабмин Украины одобрил новый пакет санкций против 277 физических и юридических лиц РФ, сообщили в пятницу в украинском министерстве реинтеграции временно... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T14:26
2022-09-02T14:26
2022-09-02T14:26
специальная военная операция на украине
экономика
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санкции
санкции в отношении россии
кабинет министров украины
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Кабмин Украины одобрил новый пакет санкций против 277 физических и юридических лиц РФ, сообщили в пятницу в украинском министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий."Правительство поддержало инициативу минреинтеграции и одобрило новый пакет санкций. Он касается 99 физических и 178 юрлиц. В частности, речь идет о предприятиях ВПК РФ и других компаниях, а также должностных лицах Нацбанков РФ и Беларуси", - говорится в сообщении минреинтеграции в социальной сети Facebook*. По данным министерства, попали под ограничения лица и фирмы, причастные к специальной военной операции на Украине, а также с помощью которых РФ пыталась обходить примененные против нее санкции.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Правительство Украины одобрило новый пакет санкций против России
Правительство Украины одобрило санкции против 277 физических и юридических лиц из России