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Правительство Украины одобрило новый пакет санкций против России - РИА Новости, 02.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220902/sanktsii-1814022494.html
Правительство Украины одобрило новый пакет санкций против России
Правительство Украины одобрило новый пакет санкций против России - РИА Новости, 02.09.2022
Правительство Украины одобрило новый пакет санкций против России
Кабмин Украины одобрил новый пакет санкций против 277 физических и юридических лиц РФ, сообщили в пятницу в украинском министерстве реинтеграции временно... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T14:26
2022-09-02T14:26
специальная военная операция на украине
экономика
украина
россия
санкции
санкции в отношении россии
кабинет министров украины
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Кабмин Украины одобрил новый пакет санкций против 277 физических и юридических лиц РФ, сообщили в пятницу в украинском министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий."Правительство поддержало инициативу минреинтеграции и одобрило новый пакет санкций. Он касается 99 физических и 178 юрлиц. В частности, речь идет о предприятиях ВПК РФ и других компаниях, а также должностных лицах Нацбанков РФ и Беларуси", - говорится в сообщении минреинтеграции в социальной сети Facebook*. По данным министерства, попали под ограничения лица и фирмы, причастные к специальной военной операции на Украине, а также с помощью которых РФ пыталась обходить примененные против нее санкции.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20220902/sanktsii-1814013493.html
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экономика, украина, россия, санкции, санкции в отношении россии, кабинет министров украины
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Украина, Россия, Санкции, Санкции в отношении России, Кабинет министров Украины
14:26 02.09.2022
 
Правительство Украины одобрило новый пакет санкций против России

Правительство Украины одобрило санкции против 277 физических и юридических лиц из России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Кабмин Украины одобрил новый пакет санкций против 277 физических и юридических лиц РФ, сообщили в пятницу в украинском министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий.
"Правительство поддержало инициативу минреинтеграции и одобрило новый пакет санкций. Он касается 99 физических и 178 юрлиц. В частности, речь идет о предприятиях ВПК РФ и других компаниях, а также должностных лицах Нацбанков РФ и Беларуси", - говорится в сообщении минреинтеграции в социальной сети Facebook*. По данным министерства, попали под ограничения лица и фирмы, причастные к специальной военной операции на Украине, а также с помощью которых РФ пыталась обходить примененные против нее санкции.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 14:01
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаУкраинаРоссияСанкцииСанкции в отношении РоссииКабинет министров Украины
 
 
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