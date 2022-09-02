https://ria.ru/20220902/sanktsii-1814022494.html

Правительство Украины одобрило новый пакет санкций против России

Правительство Украины одобрило новый пакет санкций против России - РИА Новости, 02.09.2022

Правительство Украины одобрило новый пакет санкций против России

Кабмин Украины одобрил новый пакет санкций против 277 физических и юридических лиц РФ, сообщили в пятницу в украинском министерстве реинтеграции временно... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T14:26

2022-09-02T14:26

2022-09-02T14:26

специальная военная операция на украине

экономика

украина

россия

санкции

санкции в отношении россии

кабинет министров украины

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Кабмин Украины одобрил новый пакет санкций против 277 физических и юридических лиц РФ, сообщили в пятницу в украинском министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий."Правительство поддержало инициативу минреинтеграции и одобрило новый пакет санкций. Он касается 99 физических и 178 юрлиц. В частности, речь идет о предприятиях ВПК РФ и других компаниях, а также должностных лицах Нацбанков РФ и Беларуси", - говорится в сообщении минреинтеграции в социальной сети Facebook*. По данным министерства, попали под ограничения лица и фирмы, причастные к специальной военной операции на Украине, а также с помощью которых РФ пыталась обходить примененные против нее санкции.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220902/sanktsii-1814013493.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина, россия, санкции, санкции в отношении россии, кабинет министров украины