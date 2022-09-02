Украина введет санкции против педагогов, сотрудничающих с Россией
Украина введет санкции против учителей и учебных учреждений, сотрудничающих с Россией
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Кабмин Украины поддержал введение санкций против преподавателей и учебных учреждений на неподконтрольных Киеву территориях ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей, которые применяют образовательные стандарты РФ, сообщили в министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
"Минреинтеграции инициировало применение санкций за распространение на временно оккупированных территориях образовательных стандартов РФ. Преподаватели и образовательные учреждения, которые распространяли образовательные стандарты РФ, и признают образовательные квалификации, присвоенные учреждениями высшего образования РФ, попадают под специальные экономические и другие санкции сроком на 5 лет", - говорится в сообщении министерства реинтеграции в социальной сети Facebook*.
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По информации министерства, также санкции предлагается ввести против ряда российских учреждений высшего образования и их руководителей.
"В общей сложности санкции распространяются на 81 физическое и 53 юридических лица. Такое распоряжение приняло сегодня правительство на своем заседании, одобрив соответствующие предложения. Формат реализации этих санкционных мероприятий теперь рассмотрит Совет нацбезопасности и обороны", - добавили в ведомстве.
Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации совместно с силами ДНР освободили значительную часть территории республики, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.
Также в ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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