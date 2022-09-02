Рейтинг@Mail.ru
Украина введет санкции против педагогов, сотрудничающих с Россией - РИА Новости, 02.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220902/sanktsii-1814013493.html
Украина введет санкции против педагогов, сотрудничающих с Россией
Украина введет санкции против педагогов, сотрудничающих с Россией - РИА Новости, 02.09.2022
Украина введет санкции против педагогов, сотрудничающих с Россией
Кабмин Украины поддержал введение санкций против преподавателей и учебных учреждений на неподконтрольных Киеву территориях ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T14:01
2022-09-02T14:01
в мире
россия
украина
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Кабмин Украины поддержал введение санкций против преподавателей и учебных учреждений на неподконтрольных Киеву территориях ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей, которые применяют образовательные стандарты РФ, сообщили в министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий Украины."Минреинтеграции инициировало применение санкций за распространение на временно оккупированных территориях образовательных стандартов РФ. Преподаватели и образовательные учреждения, которые распространяли образовательные стандарты РФ, и признают образовательные квалификации, присвоенные учреждениями высшего образования РФ, попадают под специальные экономические и другие санкции сроком на 5 лет", - говорится в сообщении министерства реинтеграции в социальной сети Facebook*.По информации министерства, также санкции предлагается ввести против ряда российских учреждений высшего образования и их руководителей."В общей сложности санкции распространяются на 81 физическое и 53 юридических лица. Такое распоряжение приняло сегодня правительство на своем заседании, одобрив соответствующие предложения. Формат реализации этих санкционных мероприятий теперь рассмотрит Совет нацбезопасности и обороны", - добавили в ведомстве.Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации совместно с силами ДНР освободили значительную часть территории республики, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.Также в ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20220831/shkolniki-1813413316.html
https://ria.ru/20220816/programma-1810042590.html
россия
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, донецкая народная республика
В мире, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика
14:01 02.09.2022
 
Украина введет санкции против педагогов, сотрудничающих с Россией

Украина введет санкции против учителей и учебных учреждений, сотрудничающих с Россией

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Кабмин Украины поддержал введение санкций против преподавателей и учебных учреждений на неподконтрольных Киеву территориях ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей, которые применяют образовательные стандарты РФ, сообщили в министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
"Минреинтеграции инициировало применение санкций за распространение на временно оккупированных территориях образовательных стандартов РФ. Преподаватели и образовательные учреждения, которые распространяли образовательные стандарты РФ, и признают образовательные квалификации, присвоенные учреждениями высшего образования РФ, попадают под специальные экономические и другие санкции сроком на 5 лет", - говорится в сообщении министерства реинтеграции в социальной сети Facebook*.
Ученик во время урока - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 13:48
В Харьковской области школьники выбрали обучение на русском языке
По информации министерства, также санкции предлагается ввести против ряда российских учреждений высшего образования и их руководителей.
"В общей сложности санкции распространяются на 81 физическое и 53 юридических лица. Такое распоряжение приняло сегодня правительство на своем заседании, одобрив соответствующие предложения. Формат реализации этих санкционных мероприятий теперь рассмотрит Совет нацбезопасности и обороны", - добавили в ведомстве.
Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации совместно с силами ДНР освободили значительную часть территории республики, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.
Также в ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ассортимент школьных принадлежностей - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 16:23
На Украине исключили из школьной программы русский язык и литературу
 
В миреРоссияУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала