https://ria.ru/20220902/sanktsii-1814013493.html

Украина введет санкции против педагогов, сотрудничающих с Россией

Украина введет санкции против педагогов, сотрудничающих с Россией - РИА Новости, 02.09.2022

Украина введет санкции против педагогов, сотрудничающих с Россией

Кабмин Украины поддержал введение санкций против преподавателей и учебных учреждений на неподконтрольных Киеву территориях ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T14:01

2022-09-02T14:01

2022-09-02T14:01

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Кабмин Украины поддержал введение санкций против преподавателей и учебных учреждений на неподконтрольных Киеву территориях ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей, которые применяют образовательные стандарты РФ, сообщили в министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий Украины."Минреинтеграции инициировало применение санкций за распространение на временно оккупированных территориях образовательных стандартов РФ. Преподаватели и образовательные учреждения, которые распространяли образовательные стандарты РФ, и признают образовательные квалификации, присвоенные учреждениями высшего образования РФ, попадают под специальные экономические и другие санкции сроком на 5 лет", - говорится в сообщении министерства реинтеграции в социальной сети Facebook*.По информации министерства, также санкции предлагается ввести против ряда российских учреждений высшего образования и их руководителей."В общей сложности санкции распространяются на 81 физическое и 53 юридических лица. Такое распоряжение приняло сегодня правительство на своем заседании, одобрив соответствующие предложения. Формат реализации этих санкционных мероприятий теперь рассмотрит Совет нацбезопасности и обороны", - добавили в ведомстве.Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации совместно с силами ДНР освободили значительную часть территории республики, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.Также в ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220831/shkolniki-1813413316.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, донецкая народная республика