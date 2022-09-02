https://ria.ru/20220902/sandu-1814143961.html

В Гагаузии предложили Санду повысить статус русского языка в Молдавии

В Гагаузии предложили Санду повысить статус русского языка в Молдавии - РИА Новости, 02.09.2022

В Гагаузии предложили Санду повысить статус русского языка в Молдавии

Повысить статус русского языка в Молдавии предложил президенту страны Майе Санду депутат Народного собрания Гагаузии, председатель общественно-политического... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T20:53

2022-09-02T20:53

2022-09-02T20:53

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молдавия

таможенный союз

гагаузия

кишинев

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КИШИНЕВ, 2 сен – РИА Новости. Повысить статус русского языка в Молдавии предложил президенту страны Майе Санду депутат Народного собрания Гагаузии, председатель общественно-политического движения "Народный Союз Гагаузии" Виктор Петров.Санду в пятницу посетила с визитом Гагаузскую автономии, где встретилась с местными депутатами, представителями местной власти, а также преподавателями и студентами местного - Комратского государственного университета. Визит главы республики широко освещался в режиме онлайн в социальных сетях."Есть у нас понимание, чтобы придать русскому языку статус второго государственного. Дополнительная нагрузка коснется только чиновников. Но граждане должны получать устную и письменную информацию от государства на том языке, которым они владеют", - обратился Петров к Санду во время раунда вопросов и ответов.Политик отметил, что для жителей Гагаузии русский язык является родным наравне с гагаузским, а в стране, в том числе и в автономии, всё делопроизводство ведется на государственном языке. "Например, каждый нормативный акт, принимаемый в НСГ, нужно переводить с русского, чтобы передать центральным властям в Кишинев. А это расходы, которые можно направить на другие нужды", - сказал Петров.Депутат отметил, что власти в Кишиневе часто подчеркивают, что Молдавия - правовое государство. "Да, мы живем в правовом государстве, но права русскоговорящих граждан попираются ежедневно, так как делопроизводство на русском языке не осуществляется и все чаще", - заметил Петров.В свою очередь Санду ответила, что озвученная проблема является двусторонней. "Мы запустим специальную государственную программу по изучению государственного языка. В Молдавии нет притеснений по национальному, языковому или политическому признаку", - сказала президент, не уточнив, согласилась она или нет с предложением гагаузского политика.Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз - торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан.

https://ria.ru/20220901/dialog-1813862811.html

https://ria.ru/20220901/moldaviya-1813790524.html

https://ria.ru/20220826/rusofobiya-1812208587.html

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в мире, молдавия, таможенный союз, гагаузия, кишинев