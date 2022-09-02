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Чернышенко заявил, что хочет поехать в Саратовскую область на рыбалку - РИА Новости, 02.09.2022
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Чернышенко заявил, что хочет поехать в Саратовскую область на рыбалку
Чернышенко заявил, что хочет поехать в Саратовскую область на рыбалку - РИА Новости, 02.09.2022
Чернышенко заявил, что хочет поехать в Саратовскую область на рыбалку
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что очень хочет поехать в Саратовскую область на рыбалку. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T19:28
2022-09-02T19:28
саратовская область
дмитрий чернышенко
россия
политика
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САРАТОВ, 2 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что очень хочет поехать в Саратовскую область на рыбалку."Очень хочется бросить все и поехать туда рыбу половить. А еще было бы хорошо, если бы там было много гостиниц, мест размещения, огромный потенциал", - сказал Чернышенко журналистам после посещения объектов туризма в Саратовской области в пятницу.Он отметил, что видит у региона потенциал удвоения туристического потока с нынешних около 2 миллионов человек в год.
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саратовская область, дмитрий чернышенко, россия, политика
Саратовская область, Дмитрий Чернышенко, Россия, Политика
19:28 02.09.2022
 
Чернышенко заявил, что хочет поехать в Саратовскую область на рыбалку

Вице-премьер Чернышенко заявил, что очень хочет поехать в Саратовскую область на рыбалку

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 2 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что очень хочет поехать в Саратовскую область на рыбалку.
"Очень хочется бросить все и поехать туда рыбу половить. А еще было бы хорошо, если бы там было много гостиниц, мест размещения, огромный потенциал", - сказал Чернышенко журналистам после посещения объектов туризма в Саратовской области в пятницу.
Он отметил, что видит у региона потенциал удвоения туристического потока с нынешних около 2 миллионов человек в год.
Вид на храм Сошествия Святого Духа на Апостолов в Саратове - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 18:34Туризм
Саратовская область намерена увеличить турпоток, заявил Чернышенко
 
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