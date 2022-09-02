https://ria.ru/20220902/rybalka-1814126423.html
Чернышенко заявил, что хочет поехать в Саратовскую область на рыбалку
Чернышенко заявил, что хочет поехать в Саратовскую область на рыбалку - РИА Новости, 02.09.2022
Чернышенко заявил, что хочет поехать в Саратовскую область на рыбалку
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что очень хочет поехать в Саратовскую область на рыбалку. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T19:28
2022-09-02T19:28
2022-09-02T19:28
саратовская область
дмитрий чернышенко
россия
политика
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САРАТОВ, 2 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что очень хочет поехать в Саратовскую область на рыбалку."Очень хочется бросить все и поехать туда рыбу половить. А еще было бы хорошо, если бы там было много гостиниц, мест размещения, огромный потенциал", - сказал Чернышенко журналистам после посещения объектов туризма в Саратовской области в пятницу.Он отметил, что видит у региона потенциал удвоения туристического потока с нынешних около 2 миллионов человек в год.
https://ria.ru/20220902/turpotok-1814115862.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратовская область, дмитрий чернышенко, россия, политика
Саратовская область, Дмитрий Чернышенко, Россия, Политика
Чернышенко заявил, что хочет поехать в Саратовскую область на рыбалку
Вице-премьер Чернышенко заявил, что очень хочет поехать в Саратовскую область на рыбалку