https://ria.ru/20220902/rybalka-1814126423.html

Чернышенко заявил, что хочет поехать в Саратовскую область на рыбалку

Чернышенко заявил, что хочет поехать в Саратовскую область на рыбалку - РИА Новости, 02.09.2022

Чернышенко заявил, что хочет поехать в Саратовскую область на рыбалку

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что очень хочет поехать в Саратовскую область на рыбалку. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T19:28

2022-09-02T19:28

2022-09-02T19:28

саратовская область

дмитрий чернышенко

россия

политика

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САРАТОВ, 2 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что очень хочет поехать в Саратовскую область на рыбалку."Очень хочется бросить все и поехать туда рыбу половить. А еще было бы хорошо, если бы там было много гостиниц, мест размещения, огромный потенциал", - сказал Чернышенко журналистам после посещения объектов туризма в Саратовской области в пятницу.Он отметил, что видит у региона потенциал удвоения туристического потока с нынешних около 2 миллионов человек в год.

https://ria.ru/20220902/turpotok-1814115862.html

саратовская область

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Владимир Лаврентьев

саратовская область, дмитрий чернышенко, россия, политика