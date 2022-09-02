https://ria.ru/20220902/rubli-1814024345.html
Эксперт заявил, что россияне и компании активно конвертируют валюту в рубли
Эксперт заявил, что россияне и компании активно конвертируют валюту в рубли - РИА Новости, 02.09.2022
Эксперт заявил, что россияне и компании активно конвертируют валюту в рубли
Россияне и компании конвертируют свои валютные счета в рубли на фоне санкционного давления, прокомментировал РИА Новости финансист, гендиректор "УК Спутник -... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T14:32
2022-09-02T14:32
2022-09-02T14:32
валюта
россия
экономика
рубль
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россияне и компании конвертируют свои валютные счета в рубли на фоне санкционного давления, прокомментировал РИА Новости финансист, гендиректор "УК Спутник - Управление капиталом" Александр Лосев.Ранее зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин сообщил в интервью газете РБК, что банки могут исполнять свои обязательства по валютным счетам платежами в рублях и делают это без затруднений. При этом исполнение обязательств платежом в "токсичных" валютах становится проблематичным. По его словам, экономическая сущность валютных счетов изменилась: они фактически превращаются в рублевые с привязкой к валютному курсу.Отвечая на вопрос о том, сами ли россияне "превращают" свои валютные счета в рублевые, Лосев сказал: "И россияне, и банки. То, что Центральный банк месяца три назад назвал девалютизацией балансов."Если антироссийская политика санкционного давления продолжится, как и закрытие корсчетов и отключение России от западных платежных систем, то безналичные доллары будут находиться "под самым большим риском", отметил эксперт. "Они будут либо заморожены на долгие годы, либо их нужно будет срочно конвертировать в рубли. И это станут рублевыми счетами", - уточнил Лосев, добавив, что конвертировать можно будет и в валюты дружественных стран, например в юань, который на Московской бирже "уже обогнал евро и догоняет доллар"."Мы видели, что рубль укрепляется не только из-за того, что у нас сверх положительное сальдо торгового баланса, у нас гигантский профицит счета текущих операций, ... но еще и потому, что банки активно конвертируют валютные счета в другие валюты, долларовые счета в другие валюты", - добавил эксперт.Кроме того, и клиенты банков гасят свои валютные кредиты, чтобы не иметь валютных обязательств. "Вот эта вот продажа валюты со счетов, она также давит на рынок и способствует укреплению рубля и стабилизации", - заключил Лосев.По данным ЦБ, в июле средства юрлиц в банках РФ выросли на 544 миллиарда рублей (+1,5%), в большей степени у компаний нефтегазовой отрасли. Росли рублевые остатки на 736 миллиардов рублей, тогда как валютные продолжили сокращаться - на 3,8 миллиарда долларов или 192 миллиарда рублей в рублевом эквиваленте. Средства населения увеличились на 158 миллиардов рублей (+0,5%) за счет рублевых остатков (+313 миллиарда рублей), в то время как валютные сократились на 3 миллиарда долларов или 156 миллиардов рублей в рублевом эквиваленте.
https://ria.ru/20220902/rubl-1813877706.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валюта, россия, экономика, рубль
Валюта, Россия, Экономика, Рубль
Эксперт заявил, что россияне и компании активно конвертируют валюту в рубли
Финансист Лосев: россияне и компании активно конвертируют валюту в рубли из-за санкций
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россияне и компании конвертируют свои валютные счета в рубли на фоне санкционного давления, прокомментировал РИА Новости финансист, гендиректор "УК Спутник - Управление капиталом" Александр Лосев.
Ранее зампред ЦБ
РФ Дмитрий Тулин
сообщил в интервью газете РБК, что банки могут исполнять свои обязательства по валютным счетам платежами в рублях и делают это без затруднений. При этом исполнение обязательств платежом в "токсичных" валютах становится проблематичным. По его словам, экономическая сущность валютных счетов изменилась: они фактически превращаются в рублевые с привязкой к валютному курсу.
Отвечая на вопрос о том, сами ли россияне "превращают" свои валютные счета в рублевые, Лосев сказал: "И россияне, и банки. То, что Центральный банк месяца три назад назвал девалютизацией балансов."
Если антироссийская политика санкционного давления продолжится, как и закрытие корсчетов и отключение России от западных платежных систем, то безналичные доллары будут находиться "под самым большим риском", отметил эксперт. "Они будут либо заморожены на долгие годы, либо их нужно будет срочно конвертировать в рубли. И это станут рублевыми счетами", - уточнил Лосев, добавив, что конвертировать можно будет и в валюты дружественных стран, например в юань, который на Московской бирже
"уже обогнал евро и догоняет доллар".
"Мы видели, что рубль укрепляется не только из-за того, что у нас сверх положительное сальдо торгового баланса, у нас гигантский профицит счета текущих операций, ... но еще и потому, что банки активно конвертируют валютные счета в другие валюты, долларовые счета в другие валюты", - добавил эксперт.
Кроме того, и клиенты банков гасят свои валютные кредиты, чтобы не иметь валютных обязательств. "Вот эта вот продажа валюты со счетов, она также давит на рынок и способствует укреплению рубля и стабилизации", - заключил Лосев.
По данным ЦБ, в июле средства юрлиц в банках РФ выросли на 544 миллиарда рублей (+1,5%), в большей степени у компаний нефтегазовой отрасли. Росли рублевые остатки на 736 миллиардов рублей, тогда как валютные продолжили сокращаться - на 3,8 миллиарда долларов или 192 миллиарда рублей в рублевом эквиваленте. Средства населения увеличились на 158 миллиардов рублей (+0,5%) за счет рублевых остатков (+313 миллиарда рублей), в то время как валютные сократились на 3 миллиарда долларов или 156 миллиардов рублей в рублевом эквиваленте.