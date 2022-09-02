https://ria.ru/20220902/rozysk-1814017764.html

В Новосибирске разыскивают мужчину, избившего на остановке девушку

В Новосибирске разыскивают мужчину, избившего на остановке девушку - РИА Новости, 02.09.2022

В Новосибирске разыскивают мужчину, избившего на остановке девушку

Полицейские в Новосибирске разыскивают мужчину, который за остановкой общественного транспорта избил незнакомую ему девушку, сообщило ГУМВД РФ по Новосибирской... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T14:13

2022-09-02T14:13

2022-09-02T14:13

происшествия

первомайский район

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НОВОСИБИРСК, 2 сен – РИА Новости. Полицейские в Новосибирске разыскивают мужчину, который за остановкой общественного транспорта избил незнакомую ему девушку, сообщило ГУМВД РФ по Новосибирской области.Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что стоящую на остановке на Бердском шоссе девушку без каких-либо причин жестоко избил незнакомый ей ранее пьяный мужчина. Со слов потерпевшей, незнакомец таскал ее за волосы и избивал руками и ногами, а потом убежал."В полицию поступило заявление от жительницы Первомайского района о причинении ей телесных повреждений неизвестным гражданином. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются", - сообщили в главке.В полиции уточнили, что потерпевшей будет выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Полицейские устанавливают и разыскивают подозреваемого.

https://ria.ru/20220901/ulyanovsk-1813810190.html

первомайский район

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происшествия, первомайский район