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В Новосибирске разыскивают мужчину, избившего на остановке девушку - РИА Новости, 02.09.2022
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В Новосибирске разыскивают мужчину, избившего на остановке девушку
В Новосибирске разыскивают мужчину, избившего на остановке девушку - РИА Новости, 02.09.2022
В Новосибирске разыскивают мужчину, избившего на остановке девушку
Полицейские в Новосибирске разыскивают мужчину, который за остановкой общественного транспорта избил незнакомую ему девушку, сообщило ГУМВД РФ по Новосибирской... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T14:13
2022-09-02T14:13
происшествия
первомайский район
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НОВОСИБИРСК, 2 сен – РИА Новости. Полицейские в Новосибирске разыскивают мужчину, который за остановкой общественного транспорта избил незнакомую ему девушку, сообщило ГУМВД РФ по Новосибирской области.Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что стоящую на остановке на Бердском шоссе девушку без каких-либо причин жестоко избил незнакомый ей ранее пьяный мужчина. Со слов потерпевшей, незнакомец таскал ее за волосы и избивал руками и ногами, а потом убежал."В полицию поступило заявление от жительницы Первомайского района о причинении ей телесных повреждений неизвестным гражданином. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются", - сообщили в главке.В полиции уточнили, что потерпевшей будет выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Полицейские устанавливают и разыскивают подозреваемого.
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происшествия, первомайский район
Происшествия, Первомайский район
14:13 02.09.2022
 
В Новосибирске разыскивают мужчину, избившего на остановке девушку

Полиция в Новосибирске разыскивают мужчину, избившего девушку на остановке

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 2 сен – РИА Новости. Полицейские в Новосибирске разыскивают мужчину, который за остановкой общественного транспорта избил незнакомую ему девушку, сообщило ГУМВД РФ по Новосибирской области.
Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что стоящую на остановке на Бердском шоссе девушку без каких-либо причин жестоко избил незнакомый ей ранее пьяный мужчина. Со слов потерпевшей, незнакомец таскал ее за волосы и избивал руками и ногами, а потом убежал.
"В полицию поступило заявление от жительницы Первомайского района о причинении ей телесных повреждений неизвестным гражданином. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются", - сообщили в главке.
В полиции уточнили, что потерпевшей будет выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Полицейские устанавливают и разыскивают подозреваемого.
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ПроисшествияПервомайский район
 
 
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