11:15 02.09.2022 (обновлено: 11:18 02.09.2022)
Отказаться от резервов в долларах и евро не было возможности, заявили в ЦБ
Зампред ЦБ Тулин заявил, что было невозможно не держать часть резервов в долларах и евро
Денежные купюры: доллары США и евро. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Банк России специально поделил свои резервы на два портфеля, одним из которых стали активы в долларах и евро, заявил в интервью РБК первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин.
"Не было никакой возможности не держать часть резервов в долларах и евро, потому что именно эти валюты активнее всего использовались в международном и внутреннем платежном обороте страны", — объяснил финансист.
"Не было никакой возможности не держать часть резервов в долларах и евро, потому что именно эти валюты активнее всего использовались в международном и внутреннем платежном обороте страны", — объяснил финансист.
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Он добавил, что доллары и евро нужны были для мирного времени, другая же ликвидность держалась на случай чрезвычайной ситуации.
Кроме того, первый зампред ЦБ заявил, что евро и доллары оставались главными валютами для внешней торговли, так как кредитование российских компаний шло в этих валютах.
Кроме того, первый зампред ЦБ заявил, что евро и доллары оставались главными валютами для внешней торговли, так как кредитование российских компаний шло в этих валютах.
"Если есть постоянные обороты, должны быть и запасы", — резюмировал он.
1 августа, 14:29Франция заморозила российские активы более чем на миллиард евро
Западные страны после начала спецоперации на Украине ввели в отношении России жесткие санкции, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов. В апреле глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны.
Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.