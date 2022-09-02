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Отказаться от резервов в долларах и евро не было возможности, заявили в ЦБ - РИА Новости, 02.09.2022
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Отказаться от резервов в долларах и евро не было возможности, заявили в ЦБ
Отказаться от резервов в долларах и евро не было возможности, заявили в ЦБ - РИА Новости, 02.09.2022
Отказаться от резервов в долларах и евро не было возможности, заявили в ЦБ
Банк России специально поделил свои резервы на два портфеля, одним из которых стали активы в долларах и евро, заявил в интервью РБК первый зампред ЦБ Дмитрий... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T11:15
2022-09-02T11:18
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Банк России специально поделил свои резервы на два портфеля, одним из которых стали активы в долларах и евро, заявил в интервью РБК первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин. "Не было никакой возможности не держать часть резервов в долларах и евро, потому что именно эти валюты активнее всего использовались в международном и внутреннем платежном обороте страны", — объяснил финансист.Он добавил, что доллары и евро нужны были для мирного времени, другая же ликвидность держалась на случай чрезвычайной ситуации. Кроме того, первый зампред ЦБ заявил, что евро и доллары оставались главными валютами для внешней торговли, так как кредитование российских компаний шло в этих валютах."Если есть постоянные обороты, должны быть и запасы", — резюмировал он. Западные страны после начала спецоперации на Украине ввели в отношении России жесткие санкции, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов. В апреле глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.
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экономика, россия, сша, центральный банк рф (цб рф), европа
Экономика, Россия, США, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Европа
11:15 02.09.2022 (обновлено: 11:18 02.09.2022)
 
Отказаться от резервов в долларах и евро не было возможности, заявили в ЦБ

Зампред ЦБ Тулин заявил, что было невозможно не держать часть резервов в долларах и евро

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкДенежные купюры: доллары США и евро
Денежные купюры: доллары США и евро - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Денежные купюры: доллары США и евро. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Банк России специально поделил свои резервы на два портфеля, одним из которых стали активы в долларах и евро, заявил в интервью РБК первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин.

"Не было никакой возможности не держать часть резервов в долларах и евро, потому что именно эти валюты активнее всего использовались в международном и внутреннем платежном обороте страны", — объяснил финансист.
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Он добавил, что доллары и евро нужны были для мирного времени, другая же ликвидность держалась на случай чрезвычайной ситуации.

Кроме того, первый зампред ЦБ заявил, что евро и доллары оставались главными валютами для внешней торговли, так как кредитование российских компаний шло в этих валютах.
"Если есть постоянные обороты, должны быть и запасы", — резюмировал он.
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Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.
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