https://ria.ru/20220902/rezervy-1813939944.html

Отказаться от резервов в долларах и евро не было возможности, заявили в ЦБ

Отказаться от резервов в долларах и евро не было возможности, заявили в ЦБ - РИА Новости, 02.09.2022

Отказаться от резервов в долларах и евро не было возможности, заявили в ЦБ

Банк России специально поделил свои резервы на два портфеля, одним из которых стали активы в долларах и евро, заявил в интервью РБК первый зампред ЦБ Дмитрий... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T11:15

2022-09-02T11:15

2022-09-02T11:18

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Банк России специально поделил свои резервы на два портфеля, одним из которых стали активы в долларах и евро, заявил в интервью РБК первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин. "Не было никакой возможности не держать часть резервов в долларах и евро, потому что именно эти валюты активнее всего использовались в международном и внутреннем платежном обороте страны", — объяснил финансист.Он добавил, что доллары и евро нужны были для мирного времени, другая же ликвидность держалась на случай чрезвычайной ситуации. Кроме того, первый зампред ЦБ заявил, что евро и доллары оставались главными валютами для внешней торговли, так как кредитование российских компаний шло в этих валютах."Если есть постоянные обороты, должны быть и запасы", — резюмировал он. Западные страны после начала спецоперации на Украине ввели в отношении России жесткие санкции, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов. В апреле глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.

https://ria.ru/20220810/sanktsii-1808699929.html

https://ria.ru/20220801/zamorozka-1806427297.html

https://ria.ru/20220731/dollar-1806010161.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, сша, центральный банк рф (цб рф), европа