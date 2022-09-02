https://ria.ru/20220902/rets-1814016692.html

РЭЦ: Россия покажет промышленные разработки на экспозиции Made in Russia

РЭЦ: Россия покажет промышленные разработки на экспозиции Made in Russia - РИА Новости, 02.09.2022

РЭЦ: Россия покажет промышленные разработки на экспозиции Made in Russia

Интерактивная экспозиция более 15 российских компаний под единым брендом Made in Russia будет представлена с 21 по 23 сентября на Международной выставке... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T14:11

2022-09-02T14:11

2022-09-02T14:11

российский экспортный центр (рэц)

россия

казахстан

вероника никишина

экономика

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Интерактивная экспозиция более 15 российских компаний под единым брендом Made in Russia будет представлена с 21 по 23 сентября на Международной выставке Kazakhstan Industry Week в Нур-Султане, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Участники продемонстрируют новейшие промышленные разработки и проведут более 100 деловых встреч с международными партнерами", - отметили в РЭЦ."Российские компании активно ищут новых партнеров в дружественных странах. Один из приоритетов для них - рынок Казахстана. С Казахстаном у нас налажены взаимовыгодные торгово-экономические отношения, которые в этом году только укрепились. Уверена, на площадке Kazakhstan Industry Week российские и казахстанские компании проведут плодотворные переговоры, которые приведут их к долгосрочному и успешному сотрудничеству", - отметила гендиректор РЭЦ Вероника Никишина.Выставочная зона площадью больше 300 квадратных метров позволит участникам Kazakhstan Industry Week познакомиться с российскими технологиями, которые уже получили высокую оценку в РФ и за рубежом.Например, будут представлены новые лазерные энергосберегающие импульсные станки, способные обрабатывать габаритные листы металла, комплексы для изготовления объемных и сложных металлоконструкций, передовое огнезащитное оборудование, инновационные системы-мониторинга транспорта в зонах отсутствия GSM-сети и система мониторинга здоровья сотрудников в виде газоанализатора, способная с помощью нейросети продиагностировать человека на различные заболевания по выдыхаемому воздуху.На выставке под брендом Made in Russia представители российских компаний также обсудят перспективы сотрудничества и обменяются опытом по тому, как сделать промышленность более безопасной и экологичной в соответствии с международными трендами развития крупного бизнеса.

https://ria.ru/20220830/servisy-1813096474.html

https://ria.ru/20220801/eksport-1806467600.html

россия

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия, казахстан, вероника никишина, экономика