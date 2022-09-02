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Хулиганская игра для леди: как пожарный стал тренером по регби

Хулиганская игра для леди: как пожарный стал тренером по регби - РИА Новости, 02.09.2022

Хулиганская игра для леди: как пожарный стал тренером по регби

Когда заходит речь о московских спасателях и пожарных, то на ум приходит образ храброго, спокойного и физически подготовленного мужчины. Разумеется, это так... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T09:00

2022-09-02T09:00

2022-09-02T09:02

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости, Леонид Федоров. Когда заходит речь о московских спасателях и пожарных, то на ум приходит образ храброго, спокойного и физически подготовленного мужчины. Разумеется, это так. Зачастую этот образ дополняет еще множество других навыков и увлечений, причем иногда довольно оригинальных. Так, сотрудник Пожарно-спасательного центра Виталий Авдеев является тренером женской команды по регби. Каково это – укрощать огонь и отряд Валькирий, корреспондент РИА Новости узнал из первых уст.Правильное направлениеМосковскому пожарному с невероятно эффектными усами 32 года, из них 10 лет он работает пожарным в отряде № 211 Пожарно-спасательного центра Москвы. Большую часть своей жизни он занимается спортом, но этим его активность не ограничивается. Что касается выбора профессии, то он был предопределен еще в школе."С 2001 года я учился в кадетской школе-интернате №69 (Второй Московский Кадетский корпус МЧС) и с того времени я стал знакомиться со спасательной деятельностью. Ввели дополнительные предметы по спасательному делу – альпинизм, туризм, походы. В 10-м классе я собирал документы для поступления в Академию гражданской защиты (АГЗ), но не прошел комиссию. В итоге поступил в Московский государственный психолого-педагогический университет на факультет "Государственное и муниципальное управление", отучившись к тому моменту на спасателя", – рассказывает Виталий.С тех пор его студенческие каникулы каждое лето проходили на спасательной станции, куда его отправляли на практику в Московскую городскую поисково-спасательную службу на водных объектах. Тем не менее, карьерный путь после института начался на суше, в отряде № 211 столичного Пожарно-спасательного центра."Помимо работы пожарным, здесь я прошел подготовку на промышленного альпиниста, судоводителя и подменного диспетчера", – подчеркивает он."Моя основная специальность – пожарный. Так или иначе, все полученные на курсах навыки мне пригодились в работе. Плюс с годами прокачалась стрессоустойчивость", – говорит Виталий.Как раз умение держать себя в руках он считает важным для любого человека. По его словам, главная ошибка людей при любой чрезвычайно ситуации и пожаре – паника.Спортивная параллельУвлечение спортом у Виталия началось еще в кадетском корпусе, где он постоянно играл в футбол на позиции вратаря. Его команда выступала достаточно хорошо, постоянно занимая призовые места.Через три года Авдеев стал кандидатом в мастера спорта, а команда стала чемпионами Москвы среди любителей. Но в 2014 году он на время ушел из регби, так как команда начинала разваливаться и он ушел в самбо, но в 2016 году вернулся, но уже в новую команду."В 2016 году я узнал о том, что с нуля была создана любительская команда, где играли мои одноклубники. Она называлась Warriors. Но, однажды, совершенно случайно я получил травму и пришлось полностью завершить с игрой в регби", – рассказывает Виталий.Тогда-то и появилась идея создать собственную команду и начать карьеру тренера. У мужской команды Warriorsбыли болельщицы, которые рассказали, что тоже хотят попробовать себя в этом виде спорта. При этом они ранее не играли, да и не имели никакого спортивного прошлого. В свою очередь, Авдеев уже получил лицензию категории С в Академии регби и закончил курсы на тренера по физкультуре.К слову, его команда может играть в двух лигах: в студенческой и любительской. Нюанс в том, что студенты могут играть в любительской, а любители в студенческой не могут."Мы играем и там, и там, выставляя разные составы, таким образом игровую практику получают практически все игроки", – поясняет наставник команды.Авдеев собирал коллектив самостоятельно, разместив соответствующее объявление в соцсетях. Для потенциальных новичков, изъявивших желание, требовалось указать, каким видом спорта они занимались ранее и оставить ссылку на свой аккаунт."Всем откликнувшимся я предлагал попробовать себя в регби. Кидал им мотивационный ролик. Объяснял, что это за вид спорта. В основном, в мою команду идут девочки из волейбола, борьбы, баскетбола. Хотя есть и танцовщица и даже участницы КВН", – говорит Виталий.При формировании команды по разным причинам отсеялись 4-5 человек и свежеиспеченный регбийный клуб Warriors приступил к тренировкам.Поступательный прогрессНа данный момент команде полгода, и она проходит стадию становления, к тому же игр пока мало, так как в женском любительском регби в принципе мало команд, да и не всегда набирается состав, из-за чего матчи могут отмениться. Тренировки у подопечных Авдеева проходят как на улице, так и в зале.По его словам, в работе с женщинами всегда важно следить за "микроклиматом" и находить индивидуальный подход к каждой."Конечно, иногда могу приструнить, голос повысить, но не грубить. Бывают моменты, когда приходится их отчитывать за детские ошибки в тех моментах, которые мы отрабатываем несколько месяцев. Или же они просто не выполняют мои установки на игру. Но на личности, разумеется, не перехожу", – говорит пожарный.Подобный баланс и понимание таких граней приходит с опытом, считает Авдеев.Приходящих новичков он сначала учит правилам, а уже потом отработке действий на поле, пасам и тактике. По словам тренера, при "вливании свежей крови" важно, чтобы команда не деградировала, потому что новым игрокам нужно объяснять все заново, из-за чего опытные игроки могут быть недовольны."Иногда бывает деградация. К примеру, мы два месяца что-то отрабатываем. Приходит новенький, его с нуля нужно учить, а всей команде приходится заново привыкать. Появляются разные настроения. Я научился с этим работать. Я даю опытным девушкам задания, а сам в углу занимаюсь с новенькими", – говорит он.Авдеев старается постоянно отслеживать ментальное и моральное состояние подопечных, проводя беседы после каждой игры или тренировки. В результате чего все девушки работают более слаженно и заинтересовано, поясняет пожарный."Иногда бывает такое, что есть травма у кого-то из девчонок. Она из-за нее не может тренироваться и играть, а это игрок основного состава. И в связи с этим она чувствует себя обузой, мол, подводит команду. И это тоже требует с моей стороны эрудиции и подхода. Хотя, конечно, с другой стороны повышается конкуренция внутри команды. Но травмированной я говорю, чтобы она тренировалась в комфортных для себя условиях и не форсировала восстановление. Здоровье важнее", – приводит пример Авдеев.Кстати, для проверки физически кондиций есть простой тест, в ходе которого, подняв палку вверх на вытянутых руках, нужно ровно присесть."Чем меньше человек отклоняется, тем лучше его форма. Идеально, когда ровная спина, руки, шея, а пятки не отрываются. У нас только один человек может это сделать", – делится он любопытным лайфхаком.Игра для умныхВпрочем, несмотря на важную физическую составляющую, Авдеев считает регби игрой для умных. А тренер, в свою очередь, должен четко понимать, кто силен тактикой и техникой, а кто "физикой".Авдеев указывает, что в регби, в отличие от футбола, цена ошибок довольно велика – это либо травма, либо пропущенная попытка. Иногда есть секунда для принятия решения и действий. Поэтому команда постоянно отрабатывает много комбинаций и разных упражнений. В процессе тренировок и игр образовывается ментальная связь, считает Авдеев."Также крепнет и психоэмоциональная составляющая. Мы дружим. На поле я – тренер, а за ним я – старший друг", – подчеркивает пожарный.Оценивая жесткость этого вида спорта, Авдеев приводит афоризм о том, что футбол – это джентельменская игра для хулиганов, а регби – это хулиганская игра для джентльменов. А в данном случае для леди.Самых интеллектуальных игроков он ставит на позицию "девятки" или "десятки". Выражаясь языком футбола, это позиция диспетчера. Он направляет и определяет игру. Однако Авдеев старается приучить девушек к универсальности.За полгода существования у команды огромный прогресс. "Это вижу не только я, но и другие тренеры и другие команды", – заключает он.

https://ria.ru/20180702/1523767711.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, регби