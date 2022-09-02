https://ria.ru/20220902/referendum-1813954392.html
Пушилин назвал предстоящий референдум реализацией устремлений Донбасса
Пушилин назвал предстоящий референдум реализацией устремлений Донбасса - РИА Новости, 02.09.2022
Пушилин назвал предстоящий референдум реализацией устремлений Донбасса
Предстоящий референдум о присоединении Донецкой Народной Республики к Российской Федерации станет практической реализацией желаний и устремлений жителей... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T11:48
2022-09-02T11:48
2022-09-02T11:48
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
донбасс
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 2 сен – РИА Новости. Предстоящий референдум о присоединении Донецкой Народной Республики к Российской Федерации станет практической реализацией желаний и устремлений жителей Донбасса, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Это (предстоящий референдум – ред.) практическая реализация тех желаний, тех устремлений, которые у нас были", - сказал Пушилин, выступая на луганской площадке четвертого федерального просветительского марафона российского общества "Знание".Он уточнил, что возможность проведения референдума – это результат кропотливой работы. "Сначала это было признание Российской Федерацией наших документов: Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, дальше… это возможность получения паспортов Российской Федерации для наших граждан на территории Ростовской области. И сейчас мы видим, что миграционная служба работает в нескольких городах (ДНР - ред.)", - пояснил глава ДНР. Ранее Пушилин заявил, что дату референдума о присоединении ДНР к России назовут после полного освобождения республики.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220901/ukraina-1813869008.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пушилин назвал предстоящий референдум реализацией устремлений Донбасса
Пушилин назвал предстоящий референдум практической реализацией устремлений Донбасса