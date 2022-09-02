https://ria.ru/20220902/razgovor-1813993157.html
Путин проведет в субботу международный телефонный разговор
Путин проведет в субботу международный телефонный разговор - РИА Новости, 02.09.2022
Путин проведет в субботу международный телефонный разговор
Президент России Владимир Путин 3 сентября будет готовиться к ВЭФ, проведет утренние совещания, встречи и международные телефонные разговоры, сообщил... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T13:10
2022-09-02T13:10
2022-09-02T13:10
политика
владимир путин
восточный экономический форум (вэф)
дмитрий песков
михаил горбачев
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 3 сентября будет готовиться к ВЭФ, проведет утренние совещания, встречи и международные телефонные разговоры, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Внутренние совещания, там целый день у него занят. Утренние совещания, встречи, международный телефонный разговор, подготовка к форуму – Дальневосточному. Все-таки ему же там выступать, поэтому много очень (работы). Завтра полноценный, очень напряженный рабочий день", - сообщил Песков журналистам, отвечая на вопрос, какие мероприятия намечаются у президента 3 сентября, из-за которых он не сможет присутствовать на прощании с Михаилом Горбачевым.
https://ria.ru/20220902/ucheniya-1813989191.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, восточный экономический форум (вэф), дмитрий песков, михаил горбачев
Политика, Владимир Путин, Восточный экономический форум (ВЭФ), Дмитрий Песков, Михаил Горбачев
Путин проведет в субботу международный телефонный разговор
Песков: у Путина в субботу будет международный телефонный разговор и подготовка к ВЭФ