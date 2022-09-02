https://ria.ru/20220902/raparatsii-1814034844.html

В Германии не планируют новых переговоров с Польшей о репарациях

В Германии не планируют новых переговоров с Польшей о репарациях - РИА Новости, 02.09.2022

В Германии не планируют новых переговоров с Польшей о репарациях

Никаких новых переговоров на тему репараций между Германией и Польшей не планируется, сообщил журналистам представитель германского правительства. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T14:53

2022-09-02T14:53

2022-09-02T14:59

в мире

ярослав качиньский

германия

польша

берлин (город)

право и справедливость

вторая мировая война (1939-1945)

мид германии

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БЕРЛИН, 2 сен – РИА Новости. Никаких новых переговоров на тему репараций между Германией и Польшей не планируется, сообщил журналистам представитель германского правительства."По теме репараций никаких новых переговоров не планируется", - сказал он на брифинге в пятницу, добавив, что этот вопрос с точки зрения Берлина закрыт.Он также отметил, что такого рода официальных требований Варшавы к ним не поступало. "Вчера сообщение об этом было представлено общественности, никакого официального обращения в адрес правительства ФРГ с требованиями (о репарациях) до настоящего момента не поступало", - пояснил представитель немецкой стороны.В четверг глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Польша потребует от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. Эта сумма содержится в состоящем из трех разделов обширном докладе.Как заявил РИА Новости представитель МИД ФРГ, позиция Германии относительно репараций Польше за Вторую мировую войну неизменна, вопрос о них закрыт, при этом Берлин продолжает нести политическую и моральную ответственность за войну.

https://ria.ru/20220901/reparatsii-1813769559.html

https://ria.ru/20220901/polsha-1813656065.html

германия

польша

берлин (город)

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в мире, ярослав качиньский, германия, польша, берлин (город), право и справедливость, вторая мировая война (1939-1945), мид германии