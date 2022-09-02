https://ria.ru/20220902/rada-1814103171.html

У депутата Рады, заподозренного в работе на Россию, нашли "шпионскую" ручку

У депутата Рады, заподозренного в работе на Россию, нашли "шпионскую" ручку - РИА Новости, 02.09.2022

У депутата Рады, заподозренного в работе на Россию, нашли "шпионскую" ручку

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у народного депутата Верховной рады Андрея Деркача, которого подозревают в работе на... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T17:48

2022-09-02T17:48

2022-09-02T17:48

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у народного депутата Верховной рады Андрея Деркача, которого подозревают в работе на российскую разведку, нашли "шпионскую" ручку со спрятанным диктофоном и камерой.Служба безопасности Украины (СБУ) 24 июля заявила о разоблачении агентурной сети Главного управления Генштаба РФ (известного как ГРУ, военная разведка). В нее, по утверждению спецслужбы, входил и народный депутат Деркач."НАБУ провело обыск в квартире нардепа Деркача, где живет его жена Оксана Терехова. Там детективы изъяли электронное устройство, похожее на чернильную ручку, в комплекте с компакт-диском, кабелем и зарядным устройством, имеющим скрытый микрофон и видеокамеру", - приводит текст постановления Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда (АП ВАКС) издание "Слово и дело".По информации детективов, содержимое найденного электронного устройства осмотреть не удалось, поскольку было разряжено и не определялось как физическое устройство на рабочей станции специалиста. Тем не менее, как передает издание, доводы детектива "обоснованы", что это устройство использовалось для скрытого сбора информации и "последующей передачи сотрудникам Генерального штаба Вооруженных сил России".Кроме того, по информации ведомства, при обыске приемной Деркаче были найдены другие "технические средства" и документы. На указанное наложен арест, оставленный в силе решениями АП ВАКС.

https://ria.ru/20220827/verbovka-1812459172.html

https://ria.ru/20220718/ukraina-1803169609.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, верховная рада украины, служба безопасности украины, главное разведывательное управление рф