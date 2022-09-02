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У депутата Рады, заподозренного в работе на Россию, нашли "шпионскую" ручку - РИА Новости, 02.09.2022
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У депутата Рады, заподозренного в работе на Россию, нашли "шпионскую" ручку
У депутата Рады, заподозренного в работе на Россию, нашли "шпионскую" ручку - РИА Новости, 02.09.2022
У депутата Рады, заподозренного в работе на Россию, нашли "шпионскую" ручку
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у народного депутата Верховной рады Андрея Деркача, которого подозревают в работе на... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T17:48
2022-09-02T17:48
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у народного депутата Верховной рады Андрея Деркача, которого подозревают в работе на российскую разведку, нашли "шпионскую" ручку со спрятанным диктофоном и камерой.Служба безопасности Украины (СБУ) 24 июля заявила о разоблачении агентурной сети Главного управления Генштаба РФ (известного как ГРУ, военная разведка). В нее, по утверждению спецслужбы, входил и народный депутат Деркач."НАБУ провело обыск в квартире нардепа Деркача, где живет его жена Оксана Терехова. Там детективы изъяли электронное устройство, похожее на чернильную ручку, в комплекте с компакт-диском, кабелем и зарядным устройством, имеющим скрытый микрофон и видеокамеру", - приводит текст постановления Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда (АП ВАКС) издание "Слово и дело".По информации детективов, содержимое найденного электронного устройства осмотреть не удалось, поскольку было разряжено и не определялось как физическое устройство на рабочей станции специалиста. Тем не менее, как передает издание, доводы детектива "обоснованы", что это устройство использовалось для скрытого сбора информации и "последующей передачи сотрудникам Генерального штаба Вооруженных сил России".Кроме того, по информации ведомства, при обыске приемной Деркаче были найдены другие "технические средства" и документы. На указанное наложен арест, оставленный в силе решениями АП ВАКС.
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в мире, россия, украина, верховная рада украины, служба безопасности украины, главное разведывательное управление рф
В мире, Россия, Украина, Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины, Главное разведывательное управление РФ
17:48 02.09.2022
 
У депутата Рады, заподозренного в работе на Россию, нашли "шпионскую" ручку

У депутата Рады Деркача, заподозренного в шпионаже, нашли ручку с диктофоном и камерой

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у народного депутата Верховной рады Андрея Деркача, которого подозревают в работе на российскую разведку, нашли "шпионскую" ручку со спрятанным диктофоном и камерой.
Служба безопасности Украины (СБУ) 24 июля заявила о разоблачении агентурной сети Главного управления Генштаба РФ (известного как ГРУ, военная разведка). В нее, по утверждению спецслужбы, входил и народный депутат Деркач.
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"НАБУ провело обыск в квартире нардепа Деркача, где живет его жена Оксана Терехова. Там детективы изъяли электронное устройство, похожее на чернильную ручку, в комплекте с компакт-диском, кабелем и зарядным устройством, имеющим скрытый микрофон и видеокамеру", - приводит текст постановления Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда (АП ВАКС) издание "Слово и дело".
По информации детективов, содержимое найденного электронного устройства осмотреть не удалось, поскольку было разряжено и не определялось как физическое устройство на рабочей станции специалиста. Тем не менее, как передает издание, доводы детектива "обоснованы", что это устройство использовалось для скрытого сбора информации и "последующей передачи сотрудникам Генерального штаба Вооруженных сил России".
Кроме того, по информации ведомства, при обыске приемной Деркаче были найдены другие "технические средства" и документы. На указанное наложен арест, оставленный в силе решениями АП ВАКС.
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