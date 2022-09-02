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Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с калининградцами - РИА Новости, 02.09.2022
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Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с калининградцами
Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с калининградцами - РИА Новости, 02.09.2022
Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с калининградцами
Президент России Владимир Путин после посещения Нахимовского училища в Калининграде остановил автомобильный кортеж, чтобы пообщаться с жителями города. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T15:21
2022-09-02T16:52
общество
калининград
владимир путин
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин после посещения Нахимовского училища в Калининграде остановил автомобильный кортеж, чтобы пообщаться с жителями города.Видео, на котором запечатлено общение главы государства с калининградцами во время его визита 1 сентября, появилось в социальных сетях.На записи видно, как уезжающий президентский кортеж тормозит у ограждения, за которым собрались люди, а затем из автомобиля выходит президент.Горожане тепло поприветствовали российского лидера. "Спасибо!", "Молодец!" — кричали люди, и уже было севший в машину глава государства снова вышел из нее, чтобы помахать калининградцам.Затем кортеж продолжил движение.Накануне Путин побывал с визитом в Калининграде, где провел рабочую встречу с губернатором области Антоном Алихановым, посетил филиал Нахимовского военно-морского училища и провел открытый урок "Разговор о важном" для победителей олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.
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общество, калининград, владимир путин
Общество, Калининград, Владимир Путин
15:21 02.09.2022 (обновлено: 16:52 02.09.2022)
 
Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с калининградцами

Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с калининградцами во время визита в регион

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкКортеж президента России
Кортеж президента России - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Кортеж президента России. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин после посещения Нахимовского училища в Калининграде остановил автомобильный кортеж, чтобы пообщаться с жителями города.
Видео, на котором запечатлено общение главы государства с калининградцами во время его визита 1 сентября, появилось в социальных сетях.
На записи видно, как уезжающий президентский кортеж тормозит у ограждения, за которым собрались люди, а затем из автомобиля выходит президент.

"Все хорошо? Губернатор не обижает? Счастливо вам", — сказал Путин.

Горожане тепло поприветствовали российского лидера. "Спасибо!", "Молодец!" — кричали люди, и уже было севший в машину глава государства снова вышел из нее, чтобы помахать калининградцам.
Затем кортеж продолжил движение.
Накануне Путин побывал с визитом в Калининграде, где провел рабочую встречу с губернатором области Антоном Алихановым, посетил филиал Нахимовского военно-морского училища и провел открытый урок "Разговор о важном" для победителей олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.
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