https://ria.ru/20220902/putin-1814044461.html

Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с калининградцами

Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с калининградцами - РИА Новости, 02.09.2022

Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с калининградцами

Президент России Владимир Путин после посещения Нахимовского училища в Калининграде остановил автомобильный кортеж, чтобы пообщаться с жителями города. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T15:21

2022-09-02T15:21

2022-09-02T16:52

общество

калининград

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814047935_246:432:3072:2021_1920x0_80_0_0_2b6604cb9d1b31aeea09c03796ebaadb.jpg

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин после посещения Нахимовского училища в Калининграде остановил автомобильный кортеж, чтобы пообщаться с жителями города.Видео, на котором запечатлено общение главы государства с калининградцами во время его визита 1 сентября, появилось в социальных сетях.На записи видно, как уезжающий президентский кортеж тормозит у ограждения, за которым собрались люди, а затем из автомобиля выходит президент.Горожане тепло поприветствовали российского лидера. "Спасибо!", "Молодец!" — кричали люди, и уже было севший в машину глава государства снова вышел из нее, чтобы помахать калининградцам.Затем кортеж продолжил движение.Накануне Путин побывал с визитом в Калининграде, где провел рабочую встречу с губернатором области Антоном Алихановым, посетил филиал Нахимовского военно-морского училища и провел открытый урок "Разговор о важном" для победителей олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.

https://ria.ru/20220901/gimn-1813836596.html

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, калининград, владимир путин