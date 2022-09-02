https://ria.ru/20220902/putin-1814030688.html
Заседание Совбеза с участием Владимира Путина. Прямая трансляция
Заседание Совбеза с участием Владимира Путина. Прямая трансляция - РИА Новости, 02.09.2022
Заседание Совбеза с участием Владимира Путина. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с членами Совета Безопасности. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T15:40
2022-09-02T15:40
2022-09-02T15:40
безопасность
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с членами Совета Безопасности.
РИА Новости
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4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Путин проводит встречу с членами Совета Безопасности
LIVE: Путин проводит встречу с членами Совета Безопасности
2022-09-02T15:40
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PT3M21S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, видео
Безопасность
Заседание Совбеза с участием Владимира Путина. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с членами Совета Безопасности.
2022-09-02T15:40
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PT3M21S
Заседание Совбеза с участием Владимира Путина. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с членами Совета Безопасности.