https://ria.ru/20220902/putin-1814025188.html

В Британии обвинили Путина в неожиданной проблеме

В Британии обвинили Путина в неожиданной проблеме - РИА Новости, 02.09.2022

В Британии обвинили Путина в неожиданной проблеме

Дорожные службы Великобритании обвинили президента России Владимира Путина в резком подорожании битума, который используется для ремонта дорог, пишет газета... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T14:33

2022-09-02T14:33

2022-09-02T23:08

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украина

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владимир путин

санкции в отношении россии

англия

уэльс

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Дорожные службы Великобритании обвинили президента России Владимира Путина в резком подорожании битума, который используется для ремонта дорог, пишет газета Daily Mail. В статье отмечается, что до начала спецоперации на Украине около 60 процентов этого материала поставлялось из России. Теперь властям приходится экономить и искать битум на других рынках, что увеличивает затраты и растягивает сроки ремонта дорог.Кроме того, Ассоциация местного самоуправления, которая представляет более 350 советов в Англии и Уэльсе, заявила, что многие из ее членов пострадали от увеличения стоимости содержания дорог на 22 процента. После начала спецоперации западные страны начали вводить санкции против России — в частности, на закупку энергоносителей. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220829/umolchanie-1812784681.html

https://ria.ru/20220901/britaniya-1813603791.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, великобритания, украина, россия, владимир путин, санкции в отношении россии, англия, уэльс