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В Британии обвинили Путина в неожиданной проблеме - РИА Новости, 02.09.2022
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В Британии обвинили Путина в неожиданной проблеме
В Британии обвинили Путина в неожиданной проблеме - РИА Новости, 02.09.2022
В Британии обвинили Путина в неожиданной проблеме
Дорожные службы Великобритании обвинили президента России Владимира Путина в резком подорожании битума, который используется для ремонта дорог, пишет газета... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T14:33
2022-09-02T23:08
в мире
великобритания
украина
россия
владимир путин
санкции в отношении россии
англия
уэльс
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Дорожные службы Великобритании обвинили президента России Владимира Путина в резком подорожании битума, который используется для ремонта дорог, пишет газета Daily Mail. В статье отмечается, что до начала спецоперации на Украине около 60 процентов этого материала поставлялось из России. Теперь властям приходится экономить и искать битум на других рынках, что увеличивает затраты и растягивает сроки ремонта дорог.Кроме того, Ассоциация местного самоуправления, которая представляет более 350 советов в Англии и Уэльсе, заявила, что многие из ее членов пострадали от увеличения стоимости содержания дорог на 22 процента. После начала спецоперации западные страны начали вводить санкции против России — в частности, на закупку энергоносителей. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220829/umolchanie-1812784681.html
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в мире, великобритания, украина, россия, владимир путин, санкции в отношении россии, англия, уэльс
В мире, Великобритания, Украина, Россия, Владимир Путин, Санкции в отношении России, Англия, Уэльс
14:33 02.09.2022 (обновлено: 23:08 02.09.2022)
 
В Британии обвинили Путина в неожиданной проблеме

Daily Mail: дорожные службы Великобритании обвинили Путина в проблемах с ремонтом

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Дорожные службы Великобритании обвинили президента России Владимира Путина в резком подорожании битума, который используется для ремонта дорог, пишет газета Daily Mail.

В статье отмечается, что до начала спецоперации на Украине около 60 процентов этого материала поставлялось из России. Теперь властям приходится экономить и искать битум на других рынках, что увеличивает затраты и растягивает сроки ремонта дорог.
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Власти Британии уличили в замалчивании критической проблемы
Кроме того, Ассоциация местного самоуправления, которая представляет более 350 советов в Англии и Уэльсе, заявила, что многие из ее членов пострадали от увеличения стоимости содержания дорог на 22 процента.

"Глобальное давление <…> создало идеальный шторм и оказало давление на и без того напряженные местные бюджеты", — говорится в материале.

После начала спецоперации западные страны начали вводить санкции против России — в частности, на закупку энергоносителей. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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В миреВеликобританияУкраинаРоссияВладимир ПутинСанкции в отношении РоссииАнглияУэльс
 
 
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