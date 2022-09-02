14:33 02.09.2022 (обновлено: 23:08 02.09.2022)
В Британии обвинили Путина в неожиданной проблеме
Daily Mail: дорожные службы Великобритании обвинили Путина в проблемах с ремонтом
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Дорожные службы Великобритании обвинили президента России Владимира Путина в резком подорожании битума, который используется для ремонта дорог, пишет газета Daily Mail.
В статье отмечается, что до начала спецоперации на Украине около 60 процентов этого материала поставлялось из России. Теперь властям приходится экономить и искать битум на других рынках, что увеличивает затраты и растягивает сроки ремонта дорог.
В статье отмечается, что до начала спецоперации на Украине около 60 процентов этого материала поставлялось из России. Теперь властям приходится экономить и искать битум на других рынках, что увеличивает затраты и растягивает сроки ремонта дорог.
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Кроме того, Ассоциация местного самоуправления, которая представляет более 350 советов в Англии и Уэльсе, заявила, что многие из ее членов пострадали от увеличения стоимости содержания дорог на 22 процента.
"Глобальное давление <…> создало идеальный шторм и оказало давление на и без того напряженные местные бюджеты", — говорится в материале.
После начала спецоперации западные страны начали вводить санкции против России — в частности, на закупку энергоносителей. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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