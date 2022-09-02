https://ria.ru/20220902/putin-1813986912.html
Путин посетит молодежный экофорум на Камчатке
Путин посетит молодежный экофорум на Камчатке - РИА Новости, 02.09.2022
Путин посетит молодежный экофорум на Камчатке
Президент России Владимир Путин в воскресенье вылетит на Камчатку, где примет участие в Молодежном экофоруме и проведет совещание по развитию региона, сообщил... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T12:56
2022-09-02T12:56
2022-09-02T13:19
камчатский край
владимир путин
дмитрий песков
политика
владимир солодов
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в воскресенье вылетит на Камчатку, где примет участие в Молодежном экофоруме и проведет совещание по развитию региона, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент сначала отправится на Камчатку, в воскресенье вылетит туда. На Камчатке будет целый рабочий день. На Камчатке он встретится с участниками Всероссийского экологического молодежного форума "Экосистема. Заповедный край", проведет большое совещание по вопросам социально-экономического развития края", - рассказал Песков журналистам.Также, по данным пресс-секретаря, президент встретится на Камчатке с губернатором региона Владимиром Солодовым, а также посетит Центр по развитию хищных пернатых соколиного центра "Камчатка".
https://ria.ru/20220902/razgovor-1813993157.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатский край, владимир путин, дмитрий песков, политика, владимир солодов
Камчатский край, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика, Владимир Солодов
12:56 02.09.2022 (обновлено: 13:19 02.09.2022)
Путин посетит молодежный экофорум на Камчатке
Путин в субботу вылетит на Камчатку и посетит молодежный экофорум