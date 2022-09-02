https://ria.ru/20220902/putin-1813986912.html

Путин посетит молодежный экофорум на Камчатке

Путин посетит молодежный экофорум на Камчатке - РИА Новости, 02.09.2022

Путин посетит молодежный экофорум на Камчатке

Президент России Владимир Путин в воскресенье вылетит на Камчатку, где примет участие в Молодежном экофоруме и проведет совещание по развитию региона, сообщил... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T12:56

2022-09-02T12:56

2022-09-02T13:19

камчатский край

владимир путин

дмитрий песков

политика

владимир солодов

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в воскресенье вылетит на Камчатку, где примет участие в Молодежном экофоруме и проведет совещание по развитию региона, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент сначала отправится на Камчатку, в воскресенье вылетит туда. На Камчатке будет целый рабочий день. На Камчатке он встретится с участниками Всероссийского экологического молодежного форума "Экосистема. Заповедный край", проведет большое совещание по вопросам социально-экономического развития края", - рассказал Песков журналистам.Также, по данным пресс-секретаря, президент встретится на Камчатке с губернатором региона Владимиром Солодовым, а также посетит Центр по развитию хищных пернатых соколиного центра "Камчатка".

https://ria.ru/20220902/razgovor-1813993157.html

камчатский край

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

камчатский край, владимир путин, дмитрий песков, политика, владимир солодов