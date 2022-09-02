10:05 02.09.2022 (обновлено: 11:20 02.09.2022)
В США заявили, что НАТО и ЕС попали в собственную ловушку для Путина
American Conservative пишет, что ЕС и НАТО попал в свою же ловушку для президента Путина
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Евросоюз и НАТО попали в экономическую ловушку, подготовленную для президента России Владимира Путина, пишет The American Conservative.
"Запад начал полномасштабную экономическую войну против Росси. И проиграл. Возмездие России теперь грозит парализовать Европу и только дураки могут быть этому удивлены", — говорится в публикации.
"Запад начал полномасштабную экономическую войну против Росси. И проиграл. Возмездие России теперь грозит парализовать Европу и только дураки могут быть этому удивлены", — говорится в публикации.
1 сентября, 08:54Западные лидеры лишились самого главного, пишут СМИ
Автор статьи Род Дреер вспомнил слова журналиста Гэвина Эшендена, заявившего, что это была не ловушка российского президента, это НАТО и Евросоюз поймали себя в свой же капкан глобалистской экспансии.
По словам Дреера, британцы и европейцы не понимают, почему они должны мерзнуть в темноте и переживать разрушение своей экономики ради Украины. И вероятно, они будут не в настроении выслушивать от властей обвинения в симпатии Путину, когда начнут возмущаться действиями руководства своих стран, резюмировалось в статье.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против России — в частности, на закупку энергоносителей. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
По словам Дреера, британцы и европейцы не понимают, почему они должны мерзнуть в темноте и переживать разрушение своей экономики ради Украины. И вероятно, они будут не в настроении выслушивать от властей обвинения в симпатии Путину, когда начнут возмущаться действиями руководства своих стран, резюмировалось в статье.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против России — в частности, на закупку энергоносителей. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.