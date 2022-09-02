https://ria.ru/20220902/putin-1813919513.html

В США заявили, что НАТО и ЕС попали в собственную ловушку для Путина

В США заявили, что НАТО и ЕС попали в собственную ловушку для Путина - РИА Новости, 02.09.2022

В США заявили, что НАТО и ЕС попали в собственную ловушку для Путина

Евросоюз и НАТО попали в экономическую ловушку, подготовленную для президента России Владимира Путина, пишет The American Conservative. "Запад начал... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T10:05

2022-09-02T10:05

2022-09-02T11:20

в мире

владимир путин

европа

нато

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Евросоюз и НАТО попали в экономическую ловушку, подготовленную для президента России Владимира Путина, пишет The American Conservative. "Запад начал полномасштабную экономическую войну против Росси. И проиграл. Возмездие России теперь грозит парализовать Европу и только дураки могут быть этому удивлены", — говорится в публикации. Автор статьи Род Дреер вспомнил слова журналиста Гэвина Эшендена, заявившего, что это была не ловушка российского президента, это НАТО и Евросоюз поймали себя в свой же капкан глобалистской экспансии.По словам Дреера, британцы и европейцы не понимают, почему они должны мерзнуть в темноте и переживать разрушение своей экономики ради Украины. И вероятно, они будут не в настроении выслушивать от властей обвинения в симпатии Путину, когда начнут возмущаться действиями руководства своих стран, резюмировалось в статье. После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против России — в частности, на закупку энергоносителей. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220901/zapad-1813623191.html

https://ria.ru/20220901/lavrov-1813663363.html

европа

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, владимир путин, европа, нато