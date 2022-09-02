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В США заявили, что НАТО и ЕС попали в собственную ловушку для Путина - РИА Новости, 02.09.2022
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В США заявили, что НАТО и ЕС попали в собственную ловушку для Путина
В США заявили, что НАТО и ЕС попали в собственную ловушку для Путина - РИА Новости, 02.09.2022
В США заявили, что НАТО и ЕС попали в собственную ловушку для Путина
Евросоюз и НАТО попали в экономическую ловушку, подготовленную для президента России Владимира Путина, пишет The American Conservative. "Запад начал... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T10:05
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в мире
владимир путин
европа
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Евросоюз и НАТО попали в экономическую ловушку, подготовленную для президента России Владимира Путина, пишет The American Conservative. "Запад начал полномасштабную экономическую войну против Росси. И проиграл. Возмездие России теперь грозит парализовать Европу и только дураки могут быть этому удивлены", — говорится в публикации. Автор статьи Род Дреер вспомнил слова журналиста Гэвина Эшендена, заявившего, что это была не ловушка российского президента, это НАТО и Евросоюз поймали себя в свой же капкан глобалистской экспансии.По словам Дреера, британцы и европейцы не понимают, почему они должны мерзнуть в темноте и переживать разрушение своей экономики ради Украины. И вероятно, они будут не в настроении выслушивать от властей обвинения в симпатии Путину, когда начнут возмущаться действиями руководства своих стран, резюмировалось в статье. После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против России — в частности, на закупку энергоносителей. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220901/zapad-1813623191.html
https://ria.ru/20220901/lavrov-1813663363.html
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в мире, владимир путин, европа, нато
В мире, Владимир Путин, Европа, НАТО
10:05 02.09.2022 (обновлено: 11:20 02.09.2022)
 
В США заявили, что НАТО и ЕС попали в собственную ловушку для Путина

American Conservative пишет, что ЕС и НАТО попал в свою же ловушку для президента Путина

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Евросоюз и НАТО попали в экономическую ловушку, подготовленную для президента России Владимира Путина, пишет The American Conservative.

"Запад начал полномасштабную экономическую войну против Росси. И проиграл. Возмездие России теперь грозит парализовать Европу и только дураки могут быть этому удивлены", — говорится в публикации.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 08:54
Западные лидеры лишились самого главного, пишут СМИ
Автор статьи Род Дреер вспомнил слова журналиста Гэвина Эшендена, заявившего, что это была не ловушка российского президента, это НАТО и Евросоюз поймали себя в свой же капкан глобалистской экспансии.

По словам Дреера, британцы и европейцы не понимают, почему они должны мерзнуть в темноте и переживать разрушение своей экономики ради Украины. И вероятно, они будут не в настроении выслушивать от властей обвинения в симпатии Путину, когда начнут возмущаться действиями руководства своих стран, резюмировалось в статье.

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против России — в частности, на закупку энергоносителей. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 11:27
"Фантастическое признание". Лавров поразился словам Бербок об Украине
 
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