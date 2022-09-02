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"Смешно и нелепо": Пушков оценил потери Финляндии из-за Украины - РИА Новости, 02.09.2022
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"Смешно и нелепо": Пушков оценил потери Финляндии из-за Украины
"Смешно и нелепо": Пушков оценил потери Финляндии из-за Украины - РИА Новости, 02.09.2022
"Смешно и нелепо": Пушков оценил потери Финляндии из-за Украины
Поддержка Украины обойдется Финляндии потерей 300 миллионов евро в год, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T03:36
2022-09-02T03:36
в мире
россия
хельсинки
финляндия
евросоюз
алексей пушков
украина
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Поддержка Украины обойдется Финляндии потерей 300 миллионов евро в год, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков.Так он прокомментировал заявление заместителя председателя парламентской группы Коалиционной партии Юкки Копра о последствиях снижения турпотока в Южную Карелию из России.Как сообщила Копра телеканалу AlfaTV Uutiset, россияне стали реже приезжать в Южную Карелию из-за санкций ЕС. По ее подсчетам, убытки Хельсинки составляют примерно 300 миллионов евро в год, большую часть этой суммы приносили туристы из соседней страны.По информации агентства Блумберг, Финляндия, Латвия, Литва, Эстония и Польша намерены ввести ограничения на национальном уровне для российских туристов, въезжающих на территорию ЕС наземным транспортом. Представители этих стран могут встретиться для обсуждения ограничительных мер уже на следующей неделе.
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в мире, россия, хельсинки, финляндия, евросоюз, алексей пушков, украина
В мире, Россия, Хельсинки, Финляндия, Евросоюз, Алексей Пушков, Украина
03:36 02.09.2022
 
"Смешно и нелепо": Пушков оценил потери Финляндии из-за Украины

Сенатор Пушков: поддержка Украины обойдется Финляндии потерей 300 миллионов евро в год

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Поддержка Украины обойдется Финляндии потерей 300 миллионов евро в год, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков.
Так он прокомментировал заявление заместителя председателя парламентской группы Коалиционной партии Юкки Копра о последствиях снижения турпотока в Южную Карелию из России.
"Потеря 300 миллионов евро в год за счастье видеть лозунг "Слава Украине" на улицах финских городов? Было бы смешно, если бы не было столь нелепо", — отметил Пушков.
Как сообщила Копра телеканалу AlfaTV Uutiset, россияне стали реже приезжать в Южную Карелию из-за санкций ЕС. По ее подсчетам, убытки Хельсинки составляют примерно 300 миллионов евро в год, большую часть этой суммы приносили туристы из соседней страны.
По информации агентства Блумберг, Финляндия, Латвия, Литва, Эстония и Польша намерены ввести ограничения на национальном уровне для российских туристов, въезжающих на территорию ЕС наземным транспортом. Представители этих стран могут встретиться для обсуждения ограничительных мер уже на следующей неделе.
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В миреРоссияХельсинкиФинляндияЕвросоюзАлексей ПушковУкраина
 
 
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