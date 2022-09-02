https://ria.ru/20220902/pushkov-1813889489.html

"Смешно и нелепо": Пушков оценил потери Финляндии из-за Украины

"Смешно и нелепо": Пушков оценил потери Финляндии из-за Украины - РИА Новости, 02.09.2022

"Смешно и нелепо": Пушков оценил потери Финляндии из-за Украины

Поддержка Украины обойдется Финляндии потерей 300 миллионов евро в год, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T03:36

2022-09-02T03:36

2022-09-02T03:36

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россия

хельсинки

финляндия

евросоюз

алексей пушков

украина

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Поддержка Украины обойдется Финляндии потерей 300 миллионов евро в год, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков.Так он прокомментировал заявление заместителя председателя парламентской группы Коалиционной партии Юкки Копра о последствиях снижения турпотока в Южную Карелию из России.Как сообщила Копра телеканалу AlfaTV Uutiset, россияне стали реже приезжать в Южную Карелию из-за санкций ЕС. По ее подсчетам, убытки Хельсинки составляют примерно 300 миллионов евро в год, большую часть этой суммы приносили туристы из соседней страны.По информации агентства Блумберг, Финляндия, Латвия, Литва, Эстония и Польша намерены ввести ограничения на национальном уровне для российских туристов, въезжающих на территорию ЕС наземным транспортом. Представители этих стран могут встретиться для обсуждения ограничительных мер уже на следующей неделе.

https://ria.ru/20220830/evro-1813131315.html

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хельсинки

финляндия

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в мире, россия, хельсинки, финляндия, евросоюз, алексей пушков, украина