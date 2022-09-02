https://ria.ru/20220902/protesty-1814139040.html
В Германии предупредили о протестах в случае отсутствия мер из-за роста цен
В Германии предупредили о протестах в случае отсутствия мер из-за роста цен - РИА Новости, 02.09.2022
В Германии предупредили о протестах в случае отсутствия мер из-за роста цен
Председатель немецкого профсоюза Verdi Франк Вернеке предупредил об угрозе социальных протестов в случае, если в ответ на рост цен не будут приняты меры,... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T20:33
2022-09-02T20:33
2022-09-02T20:33
германия
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БЕРЛИН, 2 сен - РИА Новости. Председатель немецкого профсоюза Verdi Франк Вернеке предупредил об угрозе социальных протестов в случае, если в ответ на рост цен не будут приняты меры, предлагаемые профсоюзами и другими организациями."Самое время федеральному правительству представить единую эффективную концепцию борьбы с шоком цен на энергоносители", - сказал Вернеке в интервью газете Augsburger Allgemeine, призвав к введению предельных цен на газ и электроэнергию.Вернеке отметил также, что на фоне резкого роста цен на продукты питания в стране усугубился социальный раскол."Люди с не очень высокими доходами непропорционально сильно страдают от резкого роста цен на продукты питания. Если сейчас предложения профсоюзов, социальных организаций, союзов городов или центров защиты прав потребителей не будут приняты, социальные протесты в Германии усилятся", - предупредил Вернеке.
https://ria.ru/20220902/ukraina-1814050076.html
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германия
В Германии предупредили о протестах в случае отсутствия мер из-за роста цен
Глава немецкого профсоюза предупредил о протестах в случае отсутствия мер из-за роста цен