https://ria.ru/20220902/protest-1814156615.html

В Будапеште прошла акция протеста против низких зарплат учителей

В Будапеште прошла акция протеста против низких зарплат учителей - РИА Новости, 02.09.2022

В Будапеште прошла акция протеста против низких зарплат учителей

В центре Будапешта проходит митинг, организованный движением "Ученики за учителей", протестующие выступают за увеличение учительских зарплат и решение проблемы... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T22:19

2022-09-02T22:19

2022-09-02T22:19

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БУДАПЕШТ, 2 сен - РИА Новости. В центре Будапешта проходит митинг, организованный движением "Ученики за учителей", протестующие выступают за увеличение учительских зарплат и решение проблемы нехватки учителей, передает корреспондент РИА Новости.Как сообщали организаторы на странице в соцсетях, основные требования протестующих - "решение проблемы нехватки учителей, создание более комфортных условий для учителей и учеников в школах, внимание государства к проблемам образования".По данным организаторов, в акции планировали принять участие более 4,7 тысячи человек. Организаторы призывали участников надеть клетчатые рубашки, поэтому многие участники в них, клетчатая ткань используется также в качестве флагов. Толпа проходит по пешеходным улицам в центре Будапешта, таким образом, уличное движение практически не нарушено. На проезжих участках дежурят полицейские, которые пропускают в очередь протестующих и общественный транспорт.Протестующие, среди которых как школьники, так и представители старшего поколения, несут плакаты с надписями "Мы с вами" и "Заплатите нашим учителям", скандируют лозунги "Свободная страна - свободная образование", "Уважайте наших учителей", "Сегодняшний класс - это будущая страна" и "Нет учителя - нет будущего". В митинге приняли участие мэр Будапешта Гергей Карачонь и экс-кандидат в премьер-министры от коалиции оппозиционных партий Петер Марки-Зай.Ранее аналогичная акция состоялась 16 марта, на следующий день после празднования дня Венгерской революции 1848 года.

https://ria.ru/20220826/zabastovka-1812267659.html

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в мире, петер марки-заи, будапешт