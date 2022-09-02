https://ria.ru/20220902/proekty-1813772250.html

Курсанты "Муравьев-Амурский 2030" защитили проекты перед кураторами

Курсанты "Муравьев-Амурский 2030" защитили проекты перед кураторами - РИА Новости, 02.09.2022

Курсанты "Муравьев-Амурский 2030" защитили проекты перед кураторами

Участники программы подготовки управленческих кадров для ДФО "Муравьев - Амурский 2030" представили кураторам промежуточные итоги работы над проектами, которые... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T09:00

2022-09-02T09:00

2022-09-02T09:02

муравьев-амурский 2030

дальний восток

южно-сахалинск

сколково

крдв

россия

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Участники программы подготовки управленческих кадров для ДФО "Муравьев - Амурский 2030" представили кураторам промежуточные итоги работы над проектами, которые будут реализованы на Дальнем Востоке, сообщает пресс-офис программы.Презентация прошла в рамках третьего модуля программы в Южно-Сахалинске."После детальной проработки тем проектные группы отразили в презентациях их актуальность для макрорегиона, выделили проблему, которая мешает реализации задач, предложили решение и план работы над ним. Кураторы отметили комплексность подходов курсантов к разработке тем и их вовлеченность в проектную деятельность, подчеркнули важность более глубокого погружения в проблемы и обозначили вопросы для проработки", - говорится в сообщении.В частности, куратор проектов программы, заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков особо отметил курсантов, представивших проект развития малой авиации. Его участники предложили проанализировать нормативно-правовую базу для реализации проекта, развивать сервисные центры, возрождать на территории ДФО школу пилотов.Анатолий Бобраков предложил включить курсантов в группу ФАНУ "Востокгосплан" по разработке программы обеспечения авиационной доступности дальневосточных регионов и развитии авиаперевозок с использованием лёгкой авиационной техники. Поручение по разработке такой программы дано вице-премьером –полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым.Презентации участников оценивали также генеральный̆ директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Николай Запрягаев, первый заместитель генерального директора КРДВ по социальному развитию Эльвира Нургалиева, директор ФАНУ "Востокгосплан" Михаил Кузнецов.Программа "Муравьев-Амурский 2030" реализуется Минвостокразвития России совместно с КРДВ при поддержке РАНХиГС и Школы управления СКОЛКОВО. Годовое обучение бесплатно для выпускников программы при условии трудоустройства на государственную службу в ДФО на срок не менее двух лет. Место работы каждого выпускника будет определяться индивидуально с учетом запросов регионов и рекомендаций Совета наставников при поддержке ДВФУ, РАНХиГС и Школы управления СКОЛКОВО.

https://ria.ru/20220901/kursanty-1813655479.html

https://ria.ru/20220829/kursanty-1812816613.html

дальний восток

южно-сахалинск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

муравьев-амурский 2030, дальний восток, южно-сахалинск, сколково, крдв, россия