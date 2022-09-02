https://ria.ru/20220902/prodovolstvie-1813908123.html
США и ЕС мешают снижению цен на мировом рынке продовольствия, заявили в МИД
США и ЕС мешают снижению цен на мировом рынке продовольствия, заявили в МИД - РИА Новости, 02.09.2022
США и ЕС мешают снижению цен на мировом рынке продовольствия, заявили в МИД
Россия будет добросовестно выполнять обязательства по поставкам продовольствия в Африку и на Ближний Восток, несмотря на то, что США и Евросоюз не хотят снимать РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T09:02
2022-09-02T09:02
2022-09-02T09:47
экономика
россия
африка
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
александр кинщак
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия будет добросовестно выполнять обязательства по поставкам продовольствия в Африку и на Ближний Восток, несмотря на то, что США и Евросоюз не хотят снимать ограничения на российский экспорт и тем самым мешают снижению цен на продовольствие на мировом рынке, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак."Несмотря на нелегитимные рестрикции Запада, Россия выполняла и будет добросовестно выполнять взятые на себя обязательства по поставкам продовольствия в Африку и на Ближний Восток", - сказал Кинщак.Однако, по его словам, для полной нормализации ситуации необходимо снять все транспортные и страховые ограничения на российский экспорт и обеспечить свободное проведение платежей."Пока же американцы и европейцы этого делать не хотят, препятствуя насыщению глобального продовольственного рынка и снижению цен. При этом продолжают раскручивать в публичном пространстве фейк о том, что Россия спровоцировала "мировой голод", - подчеркнул он.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Читайте полный текст интервью Александра Кинщака >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, африка, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр кинщак
Экономика, Россия, Африка, ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Александр Кинщак
09:02 02.09.2022 (обновлено: 09:47 02.09.2022)
США и ЕС мешают снижению цен на мировом рынке продовольствия, заявили в МИД
Глава департамента МИД Кинщак: США и ЕС мешают снижению цен на продовольственном рынке