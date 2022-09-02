https://ria.ru/20220902/prizyvy-1814014337.html

В России задержали украинца, желавшего смерти жителям Крыма и Донбасса

В России задержали украинца, желавшего смерти жителям Крыма и Донбасса - РИА Новости, 03.09.2022

В России задержали украинца, желавшего смерти жителям Крыма и Донбасса

Задержан житель Владимирской области, выходец с Украины, который публично высказывался "о необходимости массового уничтожения несогласных с политикой киевского... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-02T14:03

2022-09-02T14:03

2022-09-03T01:30

россия

украина

происшествия

республика крым

донецкая народная республика

владимирская область

луганская народная республика

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761990147_21:0:1479:820_1920x0_80_0_0_ddc4d7c244d78ad236dbf561f2c8af55.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Задержан житель Владимирской области, выходец с Украины, который публично высказывался "о необходимости массового уничтожения несогласных с политикой киевского режима жителей Крыма и Донбасса", сообщает УФСБ по региону в пятницу."По версии следствия… обвиняемый на регулярной основе публично допускал высказывания, направленные на формирование у аудитории мнения о необходимости и допустимости массового физического уничтожения несогласных с политикой киевского режима жителей Крыма и Донбасса, ранее входивших в состав Украины", - уточняет УФСБ. По данным спецслужбы, гость с Украины к тому же поддерживал запрещенную в России "Организацию украинских националистов"* (ОУН).Мужчина был задержан в августе и к настоящему времени признал себя виновным, отмечается в релизе. Возбуждено уголовное дело о публичных призывах к терроризму. Задержанный взят под стражу и помещен в следственный изолятор. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.* Запрещенная в России организация

https://ria.ru/20220804/zaderzhanie-1807122050.html

россия

украина

республика крым

донецкая народная республика

владимирская область

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, происшествия, республика крым, донецкая народная республика, владимирская область, луганская народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр