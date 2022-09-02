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В России задержали украинца, желавшего смерти жителям Крыма и Донбасса
В России задержали украинца, желавшего смерти жителям Крыма и Донбасса - РИА Новости, 03.09.2022
В России задержали украинца, желавшего смерти жителям Крыма и Донбасса
Задержан житель Владимирской области, выходец с Украины, который публично высказывался "о необходимости массового уничтожения несогласных с политикой киевского... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-02T14:03
2022-09-02T14:03
2022-09-03T01:30
россия
украина
происшествия
республика крым
донецкая народная республика
владимирская область
луганская народная республика
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Задержан житель Владимирской области, выходец с Украины, который публично высказывался "о необходимости массового уничтожения несогласных с политикой киевского режима жителей Крыма и Донбасса", сообщает УФСБ по региону в пятницу."По версии следствия… обвиняемый на регулярной основе публично допускал высказывания, направленные на формирование у аудитории мнения о необходимости и допустимости массового физического уничтожения несогласных с политикой киевского режима жителей Крыма и Донбасса, ранее входивших в состав Украины", - уточняет УФСБ. По данным спецслужбы, гость с Украины к тому же поддерживал запрещенную в России "Организацию украинских националистов"* (ОУН).Мужчина был задержан в августе и к настоящему времени признал себя виновным, отмечается в релизе. Возбуждено уголовное дело о публичных призывах к терроризму. Задержанный взят под стражу и помещен в следственный изолятор. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.* Запрещенная в России организация
https://ria.ru/20220804/zaderzhanie-1807122050.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Россия, Украина, Происшествия, Республика Крым, Донецкая Народная Республика, Владимирская область, Луганская Народная Республика, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ситуация в ДНР и ЛНР
14:03 02.09.2022 (обновлено: 01:30 03.09.2022)
В России задержали украинца, желавшего смерти жителям Крыма и Донбасса
ФСБ задержала жителя Владимирской области, желавшего смерти крымчанам и донбассцам