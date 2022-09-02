https://ria.ru/20220902/prilozhenie-1814021378.html

В России запустят мобильное приложение для дистанционных проверок бизнеса

В России запустят мобильное приложение для дистанционных проверок бизнеса - РИА Новости, 02.09.2022

В России запустят мобильное приложение для дистанционных проверок бизнеса

Минэкономразвития России совместно с Минцифры планируют осенью запустить пилотный проект по использованию мобильного приложения для проведения дистанционных... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T14:24

2022-09-02T14:24

2022-09-02T14:24

технологии

россия

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Минэкономразвития России совместно с Минцифры планируют осенью запустить пилотный проект по использованию мобильного приложения для проведения дистанционных проверок бизнеса, сообщила в пятницу пресс-служба министерства экономического развития.Приложение позволит упростить процедуру проведения проверок, в том числе подписать документы как органом контроля, так и контролируемой организацией или лицом, отмечается в сообщении."В рамках мобильного приложения можно создать специальную видеоконференцсвязь, по которой контролируемая организация может самостоятельно показывать инспектору все проверяемые объекты. В таком случае выезд инспектора на место становится необязательным. При создании дистанционной проверки мобильное приложение может самостоятельно направлять уведомление в адрес организации при помощи портала госуслуг, а также минимизировать риски фальсификации геолокации со стороны контролируемого лица", - разъяснили в Минэкономразвития.Кроме того, с помощью мобильного приложения инспектор прямо во время видеоконференции может использовать чек-лист и отмечать соответствие или несоответствие контролируемого лица тем или иным требованиям. Мобильное приложение является подсистемой Государственной информационной системы "Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности" (ГИС ТОР КНД)."Для региональных и муниципальных органов власти мобильное приложение не потребует расходов, поскольку оно централизованно сохраняет видеозаписи проверок, к которым можно вернуться в случае возникновения конфликтной ситуации или при намерении обжаловать результаты проверки со стороны контролируемого лица. Факторы такой фиксации результатов изначально предотвращают возможность какого-либо взаимодействия вне заданных рамок между контролируемым лицом и инспектором" - прокомментировал ожидаемый запуск пилота министр экономического развития РФ Максим Решетников."Мобильное приложение будет доступно для установки на смартфон и планшет", - сообщили в министерстве. "Приложение будет запущено осенью", - уточнили в его пресс-службе.

https://ria.ru/20220831/mintsifry-1813546880.html

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технологии, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)