https://ria.ru/20220902/premiya-1814034536.html

Хабенский объявил об учреждении Премии МХТ имени Чехова

Хабенский объявил об учреждении Премии МХТ имени Чехова - РИА Новости, 02.09.2022

Хабенский объявил об учреждении Премии МХТ имени Чехова

В преддверии 125-летия МХТ имени Чехова учреждает премию, сообщил худрук Константин Хабенский на сборе труппы. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T15:10

2022-09-02T15:10

2022-09-02T16:56

культура

новости культуры

константин хабенский

театр

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В преддверии 125-летия МХТ имени Чехова учреждает премию, сообщил худрук Константин Хабенский на сборе труппы. Номинироваться будут молодые специалисты из мира театра, изобразительного искусства, музыки, литературы и других творческих направлений.По словам Хабенского, МХТ хочет помочь талантливым профессионалам "обрести свое место в профессии и заявить о себе". Первая торжественная церемония вручения премии пройдет 27 марта 2023 года, в Международный день театра.

https://ria.ru/20220825/pelevin-1812137983.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, константин хабенский, театр