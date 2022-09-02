https://ria.ru/20220902/premiya-1814034536.html
Хабенский объявил об учреждении Премии МХТ имени Чехова
Хабенский объявил об учреждении Премии МХТ имени Чехова - РИА Новости, 02.09.2022
Хабенский объявил об учреждении Премии МХТ имени Чехова
В преддверии 125-летия МХТ имени Чехова учреждает премию, сообщил худрук Константин Хабенский на сборе труппы. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T15:10
2022-09-02T15:10
2022-09-02T16:56
культура
новости культуры
константин хабенский
театр
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В преддверии 125-летия МХТ имени Чехова учреждает премию, сообщил худрук Константин Хабенский на сборе труппы. Номинироваться будут молодые специалисты из мира театра, изобразительного искусства, музыки, литературы и других творческих направлений.По словам Хабенского, МХТ хочет помочь талантливым профессионалам "обрести свое место в профессии и заявить о себе". Первая торжественная церемония вручения премии пройдет 27 марта 2023 года, в Международный день театра.
https://ria.ru/20220825/pelevin-1812137983.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, константин хабенский, театр
Культура, Новости культуры, Константин Хабенский, Театр
15:10 02.09.2022 (обновлено: 16:56 02.09.2022)
Хабенский объявил об учреждении Премии МХТ имени Чехова
Хабенский объявил об учреждении Премии МХТ имени Чехова для молодых специалистов
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В преддверии 125-летия МХТ имени Чехова учреждает премию, сообщил худрук Константин Хабенский на сборе труппы.
Номинироваться будут молодые специалисты из мира театра, изобразительного искусства, музыки, литературы и других творческих направлений.
По словам Хабенского, МХТ хочет помочь талантливым профессионалам "обрести свое место в профессии и заявить о себе".
Первая торжественная церемония вручения премии пройдет 27 марта 2023 года, в Международный день театра.