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В Рязанской области за сутки сгорели еще 530 гектаров леса

В Рязанской области за сутки сгорели еще 530 гектаров леса - РИА Новости, 02.09.2022

В Рязанской области за сутки сгорели еще 530 гектаров леса

Площадь сгоревших лесов в Рязанской области увеличилась за минувшие сутки еще на 530 гектаров, а за последние два дня - на 1,3 тысячи, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T09:59

2022-09-02T09:59

2022-09-02T09:59

происшествия

рязанская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Площадь сгоревших лесов в Рязанской области увеличилась за минувшие сутки еще на 530 гектаров, а за последние два дня - на 1,3 тысячи, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По состоянию на 06.00 мск пятницы, прирост сгоревших лесов за сутки в Рязанской области составил 530 гектаров. Действует шесть очагов, всего с начала пожаров на территории региона сгорели 25,43 тысячи гектаров лесов", - сказал собеседник агентства.Таким образом, за последние два дня на территории Рязанской области сгорели 1309 гектаров лесов. Это существенно меньше, чем наблюдалось в предшествующие две недели. Обстановка в значительной мере стабилизировалась.В понедельник в МЧС России отмечали, что площадь сгоревших лесов в области регионе растет за счет планового отжига, который проводится для профилактики распространения огня.Из-за масштабных пожаров в Рязанской области в Москве стоял сильный запах гари. На прошлой неделе он развеялся.

рязанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры леса после пожаров в Рязанской области Кадры леса после пожаров в Рязанской области 2022-09-02T09:59 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, рязанская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии