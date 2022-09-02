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АдГ раскритиковала призыв демонтировать "Северный поток — 2" - РИА Новости, 02.09.2022
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АдГ раскритиковала призыв демонтировать "Северный поток — 2"
АдГ раскритиковала призыв демонтировать "Северный поток — 2" - РИА Новости, 02.09.2022
АдГ раскритиковала призыв демонтировать "Северный поток — 2"
Оппозиционная правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) назвала требование Свободной демократической партии (СвДП) о демонтаже "Северного потока 2"... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T21:46
2022-09-02T21:52
в мире
тино крупалла
германия
бремен (земля)
берлин (город)
северный поток — 2
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БЕРЛИН, 2 сен - РИА Новости. Оппозиционная правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) назвала требование Свободной демократической партии (СвДП) о демонтаже "Северного потока 2" "режимом самоуничтожения".Ранее немецкое информагентство dpa сообщило, что парламентская группа СвДП потребовала демонтажа "Северного потока 2", об этом говорилось в документе, принятом на выездном совещании в Бремене."Страна, которая разрушает ценную и жизненно важную инфраструктуру, находится в режиме самоуничтожения. Движущей силой этого является СвДП", - приводятся в сообщении пресс-службы АдГ слова ее лидера Тино Крупаллы.Он напомнил, что депутат от Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубицки ранее призывал к запуску "Северного потока 2", однако он выступал не от имени своей парламентской группы."СвДП выступает за политику, направленную против интересов граждан Германии. Только парламентская фракция АдГ хочет ввода в эксплуатацию готового газопровода", - заключил Крупалла, напомнив о требовании его партии: "Северный поток 2" вместо сбора на газ".Ранее лидер АдГ заявил, что его партия проведет 8 октября большой митинг в Берлине с требованием к властям ФРГ запустить "Северный поток 2".
https://ria.ru/20220823/postavki-1811676908.html
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в мире, тино крупалла, германия, бремен (земля), берлин (город), северный поток — 2
В мире, Тино Крупалла, Германия, Бремен (земля), Берлин (город), Северный поток — 2
21:46 02.09.2022 (обновлено: 21:52 02.09.2022)
 
АдГ раскритиковала призыв демонтировать "Северный поток — 2"

"Альтернатива для Германии" раскритиковала желание СвДП демонтировать "Северный поток — 2"

© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России. Архивное фото
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БЕРЛИН, 2 сен - РИА Новости. Оппозиционная правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) назвала требование Свободной демократической партии (СвДП) о демонтаже "Северного потока 2" "режимом самоуничтожения".
Ранее немецкое информагентство dpa сообщило, что парламентская группа СвДП потребовала демонтажа "Северного потока 2", об этом говорилось в документе, принятом на выездном совещании в Бремене.
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"Страна, которая разрушает ценную и жизненно важную инфраструктуру, находится в режиме самоуничтожения. Движущей силой этого является СвДП", - приводятся в сообщении пресс-службы АдГ слова ее лидера Тино Крупаллы.
Он напомнил, что депутат от Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубицки ранее призывал к запуску "Северного потока 2", однако он выступал не от имени своей парламентской группы.
"СвДП выступает за политику, направленную против интересов граждан Германии. Только парламентская фракция АдГ хочет ввода в эксплуатацию готового газопровода", - заключил Крупалла, напомнив о требовании его партии: "Северный поток 2" вместо сбора на газ".
Ранее лидер АдГ заявил, что его партия проведет 8 октября большой митинг в Берлине с требованием к властям ФРГ запустить "Северный поток 2".
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В миреТино КрупаллаГерманияБремен (земля)Берлин (город)Северный поток — 2
 
 
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