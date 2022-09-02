https://ria.ru/20220902/potok-1814151493.html

АдГ раскритиковала призыв демонтировать "Северный поток — 2"

АдГ раскритиковала призыв демонтировать "Северный поток — 2" - РИА Новости, 02.09.2022

АдГ раскритиковала призыв демонтировать "Северный поток — 2"

Оппозиционная правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) назвала требование Свободной демократической партии (СвДП) о демонтаже "Северного потока 2"... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T21:46

2022-09-02T21:46

2022-09-02T21:52

в мире

тино крупалла

германия

бремен (земля)

берлин (город)

северный поток — 2

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БЕРЛИН, 2 сен - РИА Новости. Оппозиционная правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) назвала требование Свободной демократической партии (СвДП) о демонтаже "Северного потока 2" "режимом самоуничтожения".Ранее немецкое информагентство dpa сообщило, что парламентская группа СвДП потребовала демонтажа "Северного потока 2", об этом говорилось в документе, принятом на выездном совещании в Бремене."Страна, которая разрушает ценную и жизненно важную инфраструктуру, находится в режиме самоуничтожения. Движущей силой этого является СвДП", - приводятся в сообщении пресс-службы АдГ слова ее лидера Тино Крупаллы.Он напомнил, что депутат от Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубицки ранее призывал к запуску "Северного потока 2", однако он выступал не от имени своей парламентской группы."СвДП выступает за политику, направленную против интересов граждан Германии. Только парламентская фракция АдГ хочет ввода в эксплуатацию готового газопровода", - заключил Крупалла, напомнив о требовании его партии: "Северный поток 2" вместо сбора на газ".Ранее лидер АдГ заявил, что его партия проведет 8 октября большой митинг в Берлине с требованием к властям ФРГ запустить "Северный поток 2".

https://ria.ru/20220823/postavki-1811676908.html

https://ria.ru/20220902/germaniya-1814074353.html

германия

бремен (земля)

берлин (город)

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в мире, тино крупалла, германия, бремен (земля), берлин (город), северный поток — 2