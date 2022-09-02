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В Германии потребовали демонтировать "Северный поток — 2" - РИА Новости, 02.09.2022
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В Германии потребовали демонтировать "Северный поток — 2"
В Германии потребовали демонтировать "Северный поток — 2" - РИА Новости, 02.09.2022
В Германии потребовали демонтировать "Северный поток — 2"
Парламентская группа СвДП требуют демонтажа "Северного потока — 2", об этом говорится в документе, принятом на выездном совещании в Бремене, который оказался в... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T11:20
2022-09-02T11:20
экономика
россия
германия
северный поток — 2
газпром
природный газ
в мире
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БЕРЛИН, 2 сен - РИА Новости. Парламентская группа СвДП требуют демонтажа "Северного потока — 2", об этом говорится в документе, принятом на выездном совещании в Бремене, который оказался в распоряжении немецкого информагентства dpa.Как отмечает агентство, либералы хотят как можно скорее прекратить все закупки сырья и энергии у России и Беларуси, насколько это позволяют их собственные экономические возможности."Трубопроводы "Северного потока" с самого начала были геополитическим проектом Кремля, целью которого была изоляция Украины. Именно поэтому, в частности, строительство газопровода "Северный поток — 2" вызвало значительное недовольство и привело к дипломатической изоляции Германии", - отмечают представители СвДП в резолюции к документу."Северный поток" - основной маршрут поставок газа из России в Европу – с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля – всего на 20% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина."Северный поток — 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализовывала компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Строительство газопровода длилось три года и в 2021 году было завершено, однако в ответ на начало специальной военной операции России на Украине западные страны ввели серию санкций, а Германия, в частности, остановила сертификацию уже готового к эксплуатации "Северного потока — 2". В ФРГ заявляли, что проект фактически заморожен.ЕС стремится диверсифицировать импорт энергоресурсов и снижать зависимость от РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе
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экономика, россия, германия, северный поток — 2, газпром, природный газ, в мире
Экономика, Россия, Германия, Северный поток — 2, Газпром, Природный газ, В мире
11:20 02.09.2022
 
В Германии потребовали демонтировать "Северный поток — 2"

Парламентская группа СвДП потребовала демонтировать "Северный поток — 2"

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
Пуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России. Архивное фото
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БЕРЛИН, 2 сен - РИА Новости. Парламентская группа СвДП требуют демонтажа "Северного потока — 2", об этом говорится в документе, принятом на выездном совещании в Бремене, который оказался в распоряжении немецкого информагентства dpa.
"Как свободные демократы, мы требуем демонтажа "Северного потока — 2", а также скорейшей разработки концепции правовых, технических и экологических гарантий", - приводит агентство цитату из документа.
Как отмечает агентство, либералы хотят как можно скорее прекратить все закупки сырья и энергии у России и Беларуси, насколько это позволяют их собственные экономические возможности.
"Трубопроводы "Северного потока" с самого начала были геополитическим проектом Кремля, целью которого была изоляция Украины. Именно поэтому, в частности, строительство газопровода "Северный поток — 2" вызвало значительное недовольство и привело к дипломатической изоляции Германии", - отмечают представители СвДП в резолюции к документу.
"Северный поток" - основной маршрут поставок газа из России в Европу – с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля – всего на 20% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.
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"Северный поток — 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализовывала компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Строительство газопровода длилось три года и в 2021 году было завершено, однако в ответ на начало специальной военной операции России на Украине западные страны ввели серию санкций, а Германия, в частности, остановила сертификацию уже готового к эксплуатации "Северного потока — 2". В ФРГ заявляли, что проект фактически заморожен.
ЕС стремится диверсифицировать импорт энергоресурсов и снижать зависимость от РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе
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