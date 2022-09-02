https://ria.ru/20220902/potok-1813941998.html

В Германии потребовали демонтировать "Северный поток — 2"

В Германии потребовали демонтировать "Северный поток — 2" - РИА Новости, 02.09.2022

В Германии потребовали демонтировать "Северный поток — 2"

Парламентская группа СвДП требуют демонтажа "Северного потока — 2", об этом говорится в документе, принятом на выездном совещании в Бремене, который оказался в... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T11:20

2022-09-02T11:20

2022-09-02T11:20

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северный поток — 2

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БЕРЛИН, 2 сен - РИА Новости. Парламентская группа СвДП требуют демонтажа "Северного потока — 2", об этом говорится в документе, принятом на выездном совещании в Бремене, который оказался в распоряжении немецкого информагентства dpa.Как отмечает агентство, либералы хотят как можно скорее прекратить все закупки сырья и энергии у России и Беларуси, насколько это позволяют их собственные экономические возможности."Трубопроводы "Северного потока" с самого начала были геополитическим проектом Кремля, целью которого была изоляция Украины. Именно поэтому, в частности, строительство газопровода "Северный поток — 2" вызвало значительное недовольство и привело к дипломатической изоляции Германии", - отмечают представители СвДП в резолюции к документу."Северный поток" - основной маршрут поставок газа из России в Европу – с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля – всего на 20% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина."Северный поток — 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализовывала компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Строительство газопровода длилось три года и в 2021 году было завершено, однако в ответ на начало специальной военной операции России на Украине западные страны ввели серию санкций, а Германия, в частности, остановила сертификацию уже готового к эксплуатации "Северного потока — 2". В ФРГ заявляли, что проект фактически заморожен.ЕС стремится диверсифицировать импорт энергоресурсов и снижать зависимость от РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе

https://ria.ru/20220902/frg-1813881148.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, германия, северный поток — 2, газпром, природный газ, в мире