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Восстановление поставок позволит выйти из энергокризиса, заявил Шульгинов
Восстановление поставок позволит выйти из энергокризиса, заявил Шульгинов - РИА Новости, 02.09.2022
Восстановление поставок позволит выйти из энергокризиса, заявил Шульгинов
Выход из мирового энергокризиса возможен только через устранение первопричин, восстановление естественных цепочек поставок энергоресурсов, сообщил глава... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T15:59
2022-09-02T15:59
2022-09-02T15:59
экономика
большая двадцатка
николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Выход из мирового энергокризиса возможен только через устранение первопричин, восстановление естественных цепочек поставок энергоресурсов, сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов."Выход из этого кризиса возможен только через устранение его первопричин. В первую очередь это восстановление естественных цепочек перетока энергоресурсов, выстраивание сбалансированной энергоклиматической политики", - сказал Шульгинов в ходе встречи министров энергетики "Группы двадцати" (G20).В частности, по словам Шульгинова, решение задач по снижению воздействия на климат не должно приводить к ограничениям в доступе к энергии. "А вместо радикального отказа от угольной генерации предпочтительно внедрять прогрессивные технологии более чистого использования этого энергоресурса", – пояснил министр.
https://ria.ru/20220821/neft-1811160603.html
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экономика, большая двадцатка, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Большая двадцатка, Николай Шульгинов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Восстановление поставок позволит выйти из энергокризиса, заявил Шульгинов
Глава Минэнерго Шульгинов: восстановление цепочек поставок позволит выйти из энергокризиса