Рейтинг@Mail.ru
Восстановление поставок позволит выйти из энергокризиса, заявил Шульгинов - РИА Новости, 02.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220902/postavki-1814059405.html
Восстановление поставок позволит выйти из энергокризиса, заявил Шульгинов
Восстановление поставок позволит выйти из энергокризиса, заявил Шульгинов - РИА Новости, 02.09.2022
Восстановление поставок позволит выйти из энергокризиса, заявил Шульгинов
Выход из мирового энергокризиса возможен только через устранение первопричин, восстановление естественных цепочек поставок энергоресурсов, сообщил глава... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T15:59
2022-09-02T15:59
экономика
большая двадцатка
николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583734452_0:107:3076:1837_1920x0_80_0_0_80762ef3fdd9c1b42c518f44ad3700a6.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Выход из мирового энергокризиса возможен только через устранение первопричин, восстановление естественных цепочек поставок энергоресурсов, сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов."Выход из этого кризиса возможен только через устранение его первопричин. В первую очередь это восстановление естественных цепочек перетока энергоресурсов, выстраивание сбалансированной энергоклиматической политики", - сказал Шульгинов в ходе встречи министров энергетики "Группы двадцати" (G20).В частности, по словам Шульгинова, решение задач по снижению воздействия на климат не должно приводить к ограничениям в доступе к энергии. "А вместо радикального отказа от угольной генерации предпочтительно внедрять прогрессивные технологии более чистого использования этого энергоресурса", – пояснил министр.
https://ria.ru/20220821/neft-1811160603.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583734452_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_71eed14314f0db1c1b11ca0064d9c695.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, большая двадцатка, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Большая двадцатка, Николай Шульгинов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
15:59 02.09.2022
 
Восстановление поставок позволит выйти из энергокризиса, заявил Шульгинов

Глава Минэнерго Шульгинов: восстановление цепочек поставок позволит выйти из энергокризиса

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкНиколай Шульгинов
Николай Шульгинов - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Николай Шульгинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Выход из мирового энергокризиса возможен только через устранение первопричин, восстановление естественных цепочек поставок энергоресурсов, сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.
"Выход из этого кризиса возможен только через устранение его первопричин. В первую очередь это восстановление естественных цепочек перетока энергоресурсов, выстраивание сбалансированной энергоклиматической политики", - сказал Шульгинов в ходе встречи министров энергетики "Группы двадцати" (G20).
В частности, по словам Шульгинова, решение задач по снижению воздействия на климат не должно приводить к ограничениям в доступе к энергии. "А вместо радикального отказа от угольной генерации предпочтительно внедрять прогрессивные технологии более чистого использования этого энергоресурса", – пояснил министр.
Рабочий на НПЗ в Панчево, Сербия - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
21 августа, 20:47
Сербия останется без российской нефти с 1 ноября, напомнил Вучич
 
ЭкономикаБольшая двадцаткаНиколай ШульгиновМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала