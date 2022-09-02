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Шульгинов: Россия делает все для выполнения своих обязательств по поставкам
Шульгинов: Россия делает все для выполнения своих обязательств по поставкам - РИА Новости, 02.09.2022
Шульгинов: Россия делает все для выполнения своих обязательств по поставкам
Россия делает все для выполнения контрактных обязательств по поставкам энергоресурсов, а также диверсифицирует экспорт, сообщил министр энергетики РФ Николай... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T15:44
2022-09-02T15:44
2022-09-02T15:44
экономика
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
большая двадцатка
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия делает все для выполнения контрактных обязательств по поставкам энергоресурсов, а также диверсифицирует экспорт, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов."Россия делает всё необходимое для выполнения своих контрактных обязательств по поставкам энергоресурсов, а также диверсифицируя энергоэкспорт", – приводятся словами министра в пресс-релизе Минэнерго по итогам совместной встречи министров энергетики G20.Министр также добавил, что важнейшей задачей для России остаются обеспечение внутреннего рынка и стабильные отношения с надёжными партнерами.
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экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), большая двадцатка
Экономика, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Большая двадцатка
Шульгинов: Россия делает все для выполнения своих обязательств по поставкам
Шульгинов: Россия делает все для выполнения своих обязательств по поставкам энергоресурсов