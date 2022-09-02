https://ria.ru/20220902/postavki-1814053019.html

Шульгинов: Россия делает все для выполнения своих обязательств по поставкам

Шульгинов: Россия делает все для выполнения своих обязательств по поставкам - РИА Новости, 02.09.2022

Шульгинов: Россия делает все для выполнения своих обязательств по поставкам

Россия делает все для выполнения контрактных обязательств по поставкам энергоресурсов, а также диверсифицирует экспорт, сообщил министр энергетики РФ Николай... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T15:44

2022-09-02T15:44

2022-09-02T15:44

экономика

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

большая двадцатка

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия делает все для выполнения контрактных обязательств по поставкам энергоресурсов, а также диверсифицирует экспорт, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов."Россия делает всё необходимое для выполнения своих контрактных обязательств по поставкам энергоресурсов, а также диверсифицируя энергоэкспорт", – приводятся словами министра в пресс-релизе Минэнерго по итогам совместной встречи министров энергетики G20.Министр также добавил, что важнейшей задачей для России остаются обеспечение внутреннего рынка и стабильные отношения с надёжными партнерами.

https://ria.ru/20220902/sanktsii-1813999641.html

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экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), большая двадцатка